شاهد .. اتفرج شقيقة الفنانة (نانسي عجرم) تخطف الأنظار بظهورها الصارخ وجمالها الفريد لن تصدقو أن هذا الجمال موجود على الأرض.

انت الان تتابع خبر اتفرج شقيقة الفنانة (نانسي عجرم) تخطف الأنظار بظهورها الصارخ وجمالها الفريد لن تصدقو أن هذا الجمال موجود على الأرض. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الكاتبة نادين، شقيقة الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ان انتشار فيديو لها قبل بضعة ايام، وهي تحتفل بعيد ميلاد ابنها عمر.

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وحازت بذلك على اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي،رغم من أن نادين معروفة، ولديها أكثر من 22 ألف متابع على صفحتها، لكن انتشارها زاد في الفترة الاخيرة، خصوصاً انها كاتبة معروفة بمهنتها وقلمها.

حيث شاركت تفاصيل الحفل متابعيها بلقطات من الاحتفال الذي كان بحضور العديد من الاصدقاء.

نادين عجرم فنانة لبنانية، تخصَّصت في مجال إدارة الأعمال، وخاضت مجال التمثيل عبر مسلسل "صارت معي" في العام 2003، كما شاركت في مسرحيتين للرحابنة: "ناطورة المفاتيح" و"صح النوم".

وتعمل الآن في مجال الكتابة، كما نشرت رواية باسمها بعنوان "امرأة بلا عنوان"، كما تكتب بشكل دوري في مجلات لبنانية.

تزوجت نادين من رجل الأعمال فارس فتوحي، ولها طفلان هما: عمر، وناي.وكانت الكاتبة نادين فائقة الجمال، وتشبه شقيقتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم كثيراً، الا انها اعتمدت ستايل شعر مختلف، فلجأت الى الاسود الداكن

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