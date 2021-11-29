شاهد .. خمنوا من هذه الطفلة الجميلة ؛؛ التي أصبحت الان ممثلة مصرية شهيرة للغاية؛؛ لديها الكثير من الاعمال التمثيلية! لن تتوقعوا من تكون

انت الان تتابع خبر خمنوا من هذه الطفلة الجميلة ؛؛ التي أصبحت الان ممثلة مصرية شهيرة للغاية؛؛ لديها الكثير من الاعمال التمثيلية! لن تتوقعوا من تكون والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/29 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة بالأبيض والأسود للممثلة المصرية ​الهام شاهين ​ تعود لمرحلة طفولتها، ولاقت الصورة رواجا كبيرا بين الجمهور الذين اشادوا بـ إلهام، معبرين عن محبتهم لها ولأعمالها التمثيلية.

70178880



وكانت ضجت مواقع التواصل بفيديو جمع إلهام شاهين والممثل الكويتي داوود حسين إلى جانب بين فريق عمل "مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي"، وذلك قبل بدء عرض مسرحية "بيروسماني"

من جورجيا ضمن مسابقة العروض الكبرى، حيث رقصوا على أنغام الأغنية الرسمية للمهرجان والتي تحمل عنوان "مصر جاية" من غناء رنا سماحة، ليعود وينضم إليهم رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ومدير المهرجان د. إنجي البستاوي.

70178880