شاهد .. اتفرج.. نجل الفنان الراحل صباح فخري يكشف عن كل ما حدث لوالده في اللحظات الأخيرة من حياته وماهي آخر كلمة قالها! تفاصيل مؤلمة

انت الان تتابع خبر اتفرج.. نجل الفنان الراحل صباح فخري يكشف عن كل ما حدث لوالده في اللحظات الأخيرة من حياته وماهي آخر كلمة قالها! تفاصيل مؤلمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/29 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي)

كشف الفنان أنس فخري نجل الفنان الراحل صباح فخري عن اللحظات الأخيرة لوالده قبل وفاته، من خلال مقابلة لبرنامج Trending على قناة الـ MBC.

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وقال فخري إن والده بقي متماسكًا وقويًا للحظة الأخيرة كما كان في كل مراحل حياته، وأضاف أن اللحظات الأخيرة كانت هادئة وأنه بقي بوعيه حتى وفاته وكان قادرًا أن يكون حاضرًا كعادته فكان صباح فخري وبقي صباح فخري وسيبقى صباح فخري".



وأوضح أنس أن والده قدم له الوصايا على دفعات ولم يقل وصية معينة عند وفاته، لا سيما وأنه لازمه في آخر خمسة عشر سنة من حياته، بشكل دائم ومستمر.



ولفت أنس إلى أن آخر عبارة قالها له والده قبل وفاته: "الله يرضى عليك".



وكان الراحل صباح فخري قد توفي يوم الثلاثاء في مستشفى الشامي بدمشق عن عمر يناهز الثمانية وثمانين عامًا حيث أدخل للمستشفى قبل وفاته بيومين نتيجة مشاكل رئوية قبل أن تتطور حالته ويفارق الحياة.

وكانت نقابة الفنانين السوريين قد نعت الفنان الراحل وأشارت إلى أن مراسم التشييع والدفن ستتم يوم الخميس انطلاقًا من مدينة دمشق إلى مسقط رأس الراحل في مدينة حلب حيث سيصلى عليه في جامع عبد الله بن عباس ويوارى الثرى في المقبرة الحديثة.

وستتقبل عائلة الراحل التعازي لمدة ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت من السادسة إلى التاسعة مساءً في صالة الأمويين في حلب.



بينما ستتقبل العائلة العزاء يومي الاثنين والثلاثاء في الثامن والتاسع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بصالة دار السعادة في دمشق.



بينما كشف ابنه أنس أنه سيقام يوم عزاء في بيروت سيحدد11359621