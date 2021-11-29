شاهد .. بإطلالة صاخبة..؛؛رانيا يوسف؛؛ تفصّل عوراتها بوضوح بالفيزون الأحمر الضيق والجمهور في ذهول مما ظهر.. اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة صاخبة..؛؛رانيا يوسف؛؛ تفصّل عوراتها بوضوح بالفيزون الأحمر الضيق والجمهور في ذهول مما ظهر.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي والصفحات التي تهتم بأخبار الفناناين، مجموعة صور للفنانة رانيا يوسف من أجرا اطلالاتها التي أثارت بها الجدل، وأبرزها صورها في الفيزون الضيق بأكثر من مناسبة، ففي احد الاطلالات، ظهرت رانيا يوسف من الجيم، وهي ترتدي فيزون باللون الرمادي الضيق، أبرز تفاصيل جسمها، وارتدت معه تشيرت بيضاءوفي مقطع فيديو شاركت رانيا يوسف متابعيها ممارستها تمارين رياضية في صالة الرياضة، وارتدت فيزون أسود ضيقجدا وبروتيل أسود مكشوف الصدر، واتهمها المتابعون بتعمد إثارة الغرائز لتتصدر الترند بلبلاسها وحركاتها، كما ظهرت في احد الصور التي التقطتها لنفسها من الخلف وهي ترتدي فيزون جلدأسود ضيق جدا فصّل مؤخرتها بوضوح وتعرضت بها للإنتقاد.

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ومن أبرز صورها بالفيزون التي أثارت بها الكثير من الجدل، اطلالة كاجيوال ظهرت بها رانيا يوسف مرتدية فيزون أحمر ضيق جدا فصّل مفاتنها، وتيشيرت أبيض ضيق برز صدرها وعرضها للهجوم من قبل المتابعين، الذين أمطروها بتعليقات التحرش.

وتتميز رانيا يوسف بأنها من أكثر الفنانات اثارة للجدل بسبب اطلالاتها المكشوفة، وتصريحاتها الجريئة بالاضافة لعدم اهتمامها بالتعليقات المسيئة والانتقادات، بل تتعمد إستفزاز منتقديها بظهورها المثير.

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