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شاهد .. بأقوى اطلالة نووية على وجه الارض؛؛ ديمي روز ؛؛ تشعل المواقع وهي بدون ملابس تماما وتغطي صدرها بأوراق الورد!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/29 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ الجمهور عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل صورة لها ظهرت فيها عارية تماماً.

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إذ إستعرضت جسدها وهي جالسة على الأرض في أحد الاماكن العامة وغطت صدرها بأوراق الورود، الأمر الذي أثار ضجة عارمة.

 

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها ديمي الجدل، حيث ظهرت مؤخرا وهي تقف في منطقة غير معروفة،

 

 

وترتدي “سترينغ” أسود اللون، ولم ترتدِ حمالة الصدر، وإكتفت بتغطية “حلمات” صدرها بلاصقات على شكل قلب

 

انهالت التعليقات على روز من قبل المتابعين وأكدوا أنها دائماً ما تظهر مثيرة، وعبروا عن إستيائهم خاصة أنها تتواجد في مكان عام.78038508

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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