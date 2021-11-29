شاهد .. ؛؛بيفشخ فمه ومش زعيم؛؛.. المقطع الذي تسبب بأزمة كبرى وصدمة بين عادل إمام ومريم فخر الدين |تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر ؛؛بيفشخ فمه ومش زعيم؛؛.. المقطع الذي تسبب بأزمة كبرى وصدمة بين عادل إمام ومريم فخر الدين |تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/29 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

هي صاحبة الملامح الرقيقة والتي كانت تصريحتها بغير طبيعة ملامحها، أطلق عليها عدة ألقاب منها: الأميرة إنجي، الحمامة الوديعة، ملاك السينما الطاهر، برنسيسة الأحلام،

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ولقّبت بـحسناء الشاشة .. هي مريم فخر الدين بسبب ملامحها الأجنبية كانت لديها أولوية الخيارات من لمخرجين.



وأشهر أعمالها: فيلم أنا وقلبى، والأرض الطيبة، ورد قلبي عام 1957 ، وحكاية حب، والبنات والصيف عام 1960، وفيلم القصر الملعون.. وكانت مريم فخر الدين صاحبة لسان ذو تصريحات قوية، ولكن أكثر التصريحات التي أصدرت ضجة عندما حدث التالي :

تحدثت مريم فخر الدين في إحدى اللقاءات التليفزيونية عن ازواجها وأولادها وأحفادها وعن فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ الذي قالت أنه النجم الوحيد الذي كان يتهم بالتفاصيل الخاصة بها أثناء التصوير بما في ذلك الملابس وتسريحه الشعر التي كان يختاريها بنفسه.



وعندما سئلت "مريم" عن "سيدة الشاشة" فاتن حمامة قالت بانفعال:



" لما هي سيدة الشاشة.. إحنا نبقى إيه؟ جواري الشاشة؟ .. أنا مش موافقة خالص على حكاية سيدة الشاشة دي.. كلنا كنا سيدات ونجمات ومشهورات"

وعقب إجابة مريم فخر الدين اتصل النجم عادل إمام على الهواء تليفونيًا ورد على ما قالته مؤكدًا أن فاتن حمامة لم تعط نفسها لقب "سيدة الشاشة" ولكن الجمهور والنقاد هم الذين منحوه لها رئيس كما تفعل نجمات هذه الأيام بإطلاق الألقاب على أنفسهن.



وردت: يعني هي سيدة الشاشة.. وأنت الزعيم وإحنا عبيدكم؟

وهاجمته بالقول: عادل إمام بيفشخ بقه ومش زعيم.

وعقب إجابة مريم فخر الدين اتصل النجم عادل إمام على الهواء تليفونيًا ورد على ما قالته مؤكدًا أن فاتن حمامة لم تعط نفسها لقب "سيدة الشاشة" ولكن الجمهور والنقاد هم الذين منحوه لها رئيس كما تفعل نجمات هذه الأيام بإطلاق الألقاب على أنفسهن. 28856759