شاهد .. فنانة مصرية شهيرة جدا ؛؛ تبكي بحرقة وصراخها يضج المكان؛؛ بعدما تحول تصوير مشهد الاعتداء عليها إلى حقيقة؟ .. لن تصدق من هي؟

انت الان تتابع خبر فنانة مصرية شهيرة جدا ؛؛ تبكي بحرقة وصراخها يضج المكان؛؛ بعدما تحول تصوير مشهد الاعتداء عليها إلى حقيقة؟ .. لن تصدق من هي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/29 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

حصلت على لقب بطلة أفلام المقاولات مدة عشرون عاماً وتم اتهامها أنها تقدم فن يفسد الذوق العام ، مما جعلها ترد على هذه الانتقادات الموجهة إليها موضحة

25924510

أن كلمة مقاولة تطلق على منتج تقاول مع مخرج على مجموعة أفلام مقابل مبلغ من المال ، ولا يصح أن تطلق على فنانة .



ولدت بمحافظة الاسكندرية عام 1960 ، قدمت أولى تجاربها التمثيلية من خلال مسرحية "راجل مفيش منه" ، أما عن أولى تجاربها السينمائية فكانت من خلال فيلم " الفقراء أولادي " ، كما شاركت في فوازير " فطوطة " الشهيرة .

تعرضت للعديد من الشائعات في حياتها الشخصية كان أبرزها زواجها السري من " معمر القذافي " رئيس ليبيا الراحل ، لكنها نفت تماماً هذه الشائعة ، إنها الفنانة " سميرة صدقي " .



من أغرب المواقف التي تعرضت لها الفنانة أثناء التصوير ، أنها كانت تقوم بتصوير مشهد ساخن على السرير في أحد الأفلام أمام الفنان " محي الدين إسماعيل " ،

وأنثاء كواليس التصوير فوجئت به يقوم بإحتضانها بقوة بعيد عن التصوير ، ما جعلها تهرب من الاستوديو واستمرت في الصراخ ورفضت التصوير مذهولة من هذا الموقف الذي كاد يتحول إلى حقيقة .

25924510