شاهد .. ابنة وائل كفوري تخطف الأنظار بجمالها في المدرسة .. وهذا ما فعلته وجعلت الجمهور يتعاطف معها بشكل واسع! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر ابنة وائل كفوري تخطف الأنظار بجمالها في المدرسة .. وهذا ما فعلته وجعلت الجمهور يتعاطف معها بشكل واسع! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خطفت ابنة الفنان اللبناني ​وائل كفوري، في أول يوم في المدرسة، الأضواء بصورتها المميزة التي نشرتها والدتها أنجيلا بشارة، عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "انستغرام".

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وحرصت أنجيلا بشارة على توثيق صورة ابنتهما أوّل يوم دراسي لها، فخطفت الأنظار والقلوب بصورتها.

وجرى تناقل الصورة على نطاقٍ واسع بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما أنَّ وائل كفوري من النجوم الذين يُفضلون إبعاد حياتهم الشخصية عن السوشيال ميديا، غير أنّ انفصاله عن أم ابنتيه ترك مساحةً لظهورهما للجمهور، وإن كان بشكلٍ طفيف.

وظهرت ابنة وائل كفوري جالسة في صفها الدراسي مرتديةً الكمامة وعلامات السعادة تكسو وجهها، لتدوِّن والدتها تعليقاً على الصورة قائلةً: "عدنا إلى المدرسة".الشبه بين وائل كفوري وابنته وتعاطف كبير معها:

وسط تفاعل الجمهور مع الصورة، أعرب البعض عن إعجابه بابنة وائل كفوري الصغيرة، عاقدين مقارنة أكدوا فيها أنّ الشبه بينها وبين والدها واضحاً، بينما انصبت الكثير من التعليقات على التعاطف الواسع مع الطفلة بسبب أزمة طلاق والديها وما تلاها من تفاصيل مؤسفة.

ويحرص وائل كفوري على ابعاد ابنتيه عن الإعلام تماماً، ولم يتم تداول صور واضحة لهما باستثناء صورة واحدة لابنته الصغرى أثناء احتفاله بعيد ميلادها الأول، مع نشر والدتهما صورة لهما من الخلف عبر حسابها على انستقرام.

ومن المعروف أن وائل كفوري كانت متزوجاً من السيدة انجيلا بشارة، ونتج عن هذه الزيجة ولادة ابنتهما ميشال في 2012 وميلانا في عام 2016.نشرت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​، صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي أثارت الجدل بين المتابعين، إذ بدت فيها عارية تماماً.

فإستعرضت جسدها وهي جالسة على الأرض بمكان عام، وغطت صدرها بأوراق الورود، ما أثار بلبلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها ديمي ضجة، فكانت ظهرت بصورة سابقة وهي تقف في منطقة غير معروفة، وترتدي "سترينغ" أسود اللون، ولم ترتدِ حمالة الصدر، بل إكتفت بتغطية "حلمات" صدرها، بلاصقات على شكل قلب.

متابعو روز إنهالوا بالتعليقات، مؤكدين أنها دائماً ما تظهر مثيرة، إلا أنهم عبروا عن إستيائهم، خصوصاً أنها تتواجد في مكان عام.

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