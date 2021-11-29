شاهد .. لأول مرة.. الفنان الشهير ؛؛صلاح السعدني؛؛ يكشف تفاصيل صادمة غير متوقعة عن حياة الزعيم عادل إمام لم يتجرأ أحداً من قبل الحديث عنها!

انت الان تتابع خبر لأول مرة.. الفنان الشهير ؛؛صلاح السعدني؛؛ يكشف تفاصيل صادمة غير متوقعة عن حياة الزعيم عادل إمام لم يتجرأ أحداً من قبل الحديث عنها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/29 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

فنان قدير ومتميز، وخامة نادرة في التمثيل، حتى تكوينه الشخصي مميز، فهو فنان مثقف ورفيع، ومع ذلك كان ظهوره دائما للجمهور خفيفا ولطيفا.

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لم يكن بعيدا عن الناس في أعماله، ورغم موهبته الكبيرة إلا أنه لم يحقق الجماهيرية العريضة مثل أبناء جيله، كعادل إمام ونور الشريف، على سبيل المثال.



وهل يستطيع أحد منا أن ينسى دور “العمدة سليمان غانم” في “ليالي الحلمية”؟ أو “الأسطى حسن” في مسلسل أرابيسك؟، أو “دكتور محفوظ” عالم الذرة في “الأصدقاء”، أو “عبد القادر” في “الناس في كفر عسكر”؟

أي نعم لم يكن البطل الأول إلا في أعمال نادرة مثل فيلم “فوزية البرجوازية”، لكنه كان مشوارا مميزا ومحترما للاستمتاع بالفن والعمل كممثل لا أكثر. ولد صلاح السعدني عام 1943، عاش في حي المنيرة بالقاهرة، هو الشقيق الأصغر للكاتب الساخر المعروف محمود السعدني.

رغم نشأته في القاهرة إلا انه يعتبر نفسه ريفيا بامتياز، وهذا ما قاله في أحد حواراته: “أنا ريفي من الدرجة الأولى، حتى دراستي كانت الزراعة في جامعة القاهرة، ولدي علاقات وطيدة مع كثيرين من عمد الريف،

لذا ربما كان هذا سبب إجادتي لشخصية العمدة سليمان غانم في ليالي الحلمية”. ولأن شقيقه كان كاتبا كبيرا، فقد نشأ صلاح وسط كبار المثقفين، وأثّر ذلك في تكوين خاصة عندما كان طالبا في مدرسة السعيدية الثانوية.

انضم إلى مسرح المدرسة واستطاع أن يقدم مع زملائه عروضا مسرحية، ونمت موهبته الكبيرة في هذه الفترة. ومن اللحظة الأولى لصلاح السعدني، كان فنانا جادا، لا يهوى الظهور الإعلامي، ولا الحوارات الصحفية، يؤمن بأن للفن رسالة عظيمة.72566477