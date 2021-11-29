اتفرج – تفاصيل شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت محكمة القضاء الإداري عدم قبول الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب بإلزام الفنان أشرف ذكي، بصفته نقيب المهن التمثيلية، بشطب الفنان محمد رمضان من جداول النقابة ومنعه من مزاولة المهنة.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 29369 لسنة 74 قضائية، أن نقابة المهن التمثيلية تمثل دائماً القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون.

حيث شهدت الفترة الأخيرة ظهور فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان، تؤدي أدوار تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب، وهو ما ظهر واضحا في تقليد بعض من هؤلاء الشباب للمثل المذكور في طريقة أعمال العنف وحمل السلاح التي يقوم بها في أعماله التي تمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا وترسخ لخلق جيل جديد يعتبر البلطجة والعنف منهجا له.

كما ان الأعمال الفنية التي يقوم بها الممثل محمد رمضان تفتقد لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالًا مشوهًا وسيئا للشباب المصري، وتمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدار الفن المصري، الذي طالما وقف سندًا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، أما ما يقدمه البعض من أعمال فنية، فإنها ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا.

وفي وقت سابق قررت نقابة المهن الموسيقية حظر حفلات محمد رمضان داخل مصر لحين مثوله للتحقيق أمام لجنة تشكلها نقابة المهن التمثيلية.

وأكد المطرب هاني شاكر أنه لا يملك حق التحقيق مع رمضان، ولهذا أخطر نقابة المهن التمثيلية بضرورة استدعاء رمضان للتحقيق واخطار نقابة المهن الموسيقية بالنتيجة قبل منجه تصاريح جديدة للغناء.

وأكد هاني شاكر أنه سيتم تحويله للتحقيق من قبل نقابة الممثلين، وذلك بسبب خلع ملابسه على المسرح وعدم التزامه بما أقر عليه أمام نقابة المهن الموسيقية من مراعاة للآداب العامة.

وأوضح هانى شاكر أن نقابة الموسيقيين أخطرت نظيرتها نقابة الممثلين بأنها لن تمنح محمد رمضان تصاريح للغناء مرة أخرى إلا بعد التحقيق معه من قبل نقابة الممثلين، وإخطارها بنتائج التحقيق فى مخالفته لما أقر به أمام نقابة الموسيقيين.