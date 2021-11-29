اتفرج – محمد ضياء يكشف تفاصيل زواجه سرا من منة فضالي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ضياء يكشف تفاصيل زواجه سرا من منة فضالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الملحن محمد ضياء، عن تصريحات بشأن زوجته السابقة منة فضالي حول تعرضها للضرب على يديه، وإنكارها سابقا الزواج منه وادعاء أن ارتباطهما كان خطوبة فقط وأن والدتها كانت ترفض زواجهما.

حيث نفى ضياء زواجه من منة فضالي عرفيًا، مؤكدًا أن والدة منة كانت معهما منذ أول يوم ومعه دليل لذلك من خلال صورهم معًا.

وقال حمد ضياء: “حينما يكتمل شروط العرفي كلها أعتقد يبقى حلال، بما فيهم الإشهار والولي، ده حصل بعقد واتعمل له صحة توقيع في محكمة بس ماكنتش عايز أعلن الموضوع، وأنا اتخذت هذا القرار عشان الزواج المؤقت اسمه زواج متعة، عملته كإنه خطوبة، حتى لو لمسة إيد يبقى حلال، مؤقتا لغاية ما أدخل مرحلة الزواج الرسمي “.

وأكد محمد ضياء أنه لم يضرب منة فضالي نهائيًا قائلًا: أقسم بالله عمري ما ضربتها ولا مرة، عشان أقسمت مرة زقيتها زقة كنت عايز أعدي، وقلت لها إبعدي كده.

وكشف ضياء أيضًا السبب وراء طلاقهما، مشيرًا إلى أنه اتفرج صورة لها لم تعجبه بملابس مكشوفة، مضيفًا: أنا متفق معاها إن فيه حدود في إنك تلبسي لبس عريان شوية، أنا مبحبش اللبس العريان، مشيرًا إلى أنه اتفرج هذه الصورة ضمن مجموعة صور من جلسة تصوير لأغنية فلانتين كان يعدها لمجد القاسم، ولم تخبره منة فضالي بها.

يذكر أن منة فضالي اعترفت عام 2019 بزواجها سرا من الملحن محمد ضياء لمدة ستة شهور كاملة وقالت إنها كانت تنكر الزواج بسبب اعتراض والدتها على إتمام الزيجة، ولوجود أسباب شخصية تمنع ضياء من إعلان زواجه متعلقة بابنه.

وأكدت أن الزيجة انتهت سريعا بسبب الغيرة ورغبة الزوج في منعها من استكمال مشوارها الفني كممثلة، ونفت أن تكون قد وجهت أية إساءة لزوجها السابق، كما رفضت الرد على تصريحات منسوبة إلية تتضمن إهانة لها مؤكدا أنها غير واثقة من صحة هذه التصريحات.