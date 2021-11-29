شاهد .. إستكمال تحضيرات الدفن لـ ياسمين عبد العزيز وسط بكاء الجمهور .. اتفرج

انت الان تتابع خبر إستكمال تحضيرات الدفن لـ ياسمين عبد العزيز وسط بكاء الجمهور .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - جهزنا اجراءات الدفن ووصيت أخوي على أولادي"، بهذه الكلمات أبكت ياسمين عبد العزيز الجمهور والمحبين، حيث نشرت صفحة برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، برومو حلقة جديدة تستضيف بها ياسمين عبد العزيز كاول ظهور اعلامي لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة التي تعرضت، وظهرت ياسمين وه يتروي أصعب لحظات حياتها وصعوبة تخطي المحنة التي مرت بها.

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وتحدثت ياسمين عن أزمتها المرضية والتي عنت منها لأشهر، وتأثرت أثناء الحديث إلى حد بكائها، ومزج البرومو بين الضحك والبكاء والتحدي والقوة، والاصرار على الحياة.

وعن الموت، قالت ياسمين خلال البرومو: "كنت بموت وجاتني رسالة التربي بيجهز التربة.. وكنت سأجهز للدفن، وقلت لأخويا الكبير خلي بالك من ولادي"، وخاصة عندما شاهدت معدتها خارج جسمها، تأكدت من حتمية موتها.

وذكرت منى الشاذلي خلال البرومو: إن ياسمين عبدالعزيز ستتحدث محنة كبيرة، ورحلة مليئة من الألم والوجع بين الحياة والموت.

وأعلنت الصفحة إذاعة الحلقة قريبا.يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز قد طمأنت الجمهور في بداية شهر سبتمبر حول صحتها وتعافيها، ووجهت لهم رسالة شكر لوقوفهم جنبها بالصعاب اللي مرت بها في أزمتها الأخيرة.

وتفاعل المتابعون ورواد مواقع التواصل البرومو بشكل مكثف، وعبروا عن تأثرهم بالأحداث الحزينة التي مرت بها ياسمين، مؤكدين انها أثرت بهم حد البكاء، وتمنوا لها الصحة والسلامة.

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