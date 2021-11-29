شاهد .. هذا هو المشهد الأكثر جرأة في السينما العربية؛؛ رفضته السندريلا سعاد حسني وشمس البارودي؛؛ وقبلت به هذه الفنانة التي اعتزلت الفن بعده بسببب ما حصل لها!

انت الان تتابع خبر هذا هو المشهد الأكثر جرأة في السينما العربية؛؛ رفضته السندريلا سعاد حسني وشمس البارودي؛؛ وقبلت به هذه الفنانة التي اعتزلت الفن بعده بسببب ما حصل لها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/29 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

سعت مديحة كامل منذ صغرها إلى الدخول في عالم الفن، ومهدت لها زيجتها الأولى من أحد رجال الأعمال، وهي لازالت طالبة في الثانوية العامة طريقها،

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إذ شجعها ودعمها في بداية طريقها حتى انتقلت من الأدوار الثانوية، وأدت دور البطولة أمام الفنان الراحل فريد شوقي، إلا أن سرعان ما دبت الغيرة في قلب الزوج ووقع الطلاق بينهما.

سخرت "مديحة كامل"، امكانياتها الفنية في السعي نحو التنوع وعدم حصر نفسها في قالب واحد من الأدوار،

ولكن كان من أنجح أدوارها دورها في فيلم "الصعود للهاوية"، للمخرج كمال الشيخ، والذي عرض عليها الدور بعدما رفضته العديد من النجمات.

ومن ضمن الفنانات اللاتي رفضن المشهد، سعاد حسني، وشمس البارودي ونجلاء فتحي، بسبب ما تضمنه من مشاهد جريئة تخوفن من رد فعل الجمهور عليها، لا سيما وأنها تختلف جذريًا مع عادات وتقاليد الشعب المصري.

وصنف أحد مشاهد فيلم الصعود للهاوية بالمشهد الأجرأ في تاريخ السينما المصرية، وعلى الرغم من ذلك نجح الفيلم نجاحًا كبيرًا، ونالت عنه "مديحة كامل"، العديد من الجوائز.52056396