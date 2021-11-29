شاهد .. الفنانة هيفاء وهبي تخرج عن طورها .. تفتح ساقيها وتغطي بيديها على منطقتها بطريقة خادشة في اجرأ ظهور لها. 

انت الان تتابع خبر الفنانة هيفاء وهبي تخرج عن طورها .. تفتح ساقيها وتغطي بيديها على منطقتها بطريقة خادشة في اجرأ ظهور لها. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في ظهور غير متوقع فقد ظهر الفنانة هيفاء وهبي وهي تعرض جزء واسع من جسدها بصور وصفت بالاجرأ على الإطلاق .

خضعت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي لجلسة تصوير جديدة نشرت بعض الصور منها عبر صفحتها على السوشيال ميديا.52986284

ظهرت وهبي باطلالة مثيرة جداً وتعد واحدة من بين أكثر الاطلالات جرأة لها، خصوصاً أنها جلست بوضعية مثيرة وفتحت ساقيها أمام الجمهور.

تعرضت وهبي لعدة انتقادات من متابعيها الذين اعتبروا أن الصور غير لائقة.52986284