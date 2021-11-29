شاهد .. اسرار في حياة الهضبة (عمرو دياب) .. خطيبته الأولى تركته لفقره الشديد وطلق شرين رضا لسبب تافه لا يصدق .

انت الان تتابع خبر اسرار في حياة الهضبة (عمرو دياب) .. خطيبته الأولى تركته لفقره الشديد وطلق شرين رضا لسبب تافه لا يصدق . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كثيرون لا يعرفون سر انفصال عمرو دياب عن حبيبته وزوجته الأولى شيرين رضا، لكن الحقيقة كان السبب الرئيسي هي أنها لم تناسبه وقتها.

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تغيّر وتبدل عمرو دياب حاليا، تبدلت ثقافته تماما، حتى أبناءه أصبحوا بعيدين كل البعد عن الثقافة المصرية.

المتأمل في بدايات الهضبة سيدرك أنه انفصل عن شيرين رضا بعد عامين من الزواج، بسبب صدمة الفارق الثقافي بينهما.

في النهاية سيظل عمرو ابن بور سعيد ونسل أبناء الشرقية، وستظل هي ابنة مصمم الأزياء والاستعراضات محمود رضا التي تعيش في أرقى أحياء القاهرة.

أوضح عمرو دياب في حوار قديم له مع مجلة الكواكب: “الست الوحيدة في حياتي هي أمي، لم أعرف نموذجا للمرأة سواها، فكانت تحترم أبي إلى أقصى درجة”.

وتابع: “في الحقيقة كنت أريد امرأة مثل أمي، نموذج طيب متسامح، يتفانى في خدمة البيت مع تقديس الحياة الزوجية”، موضحا أنه لم يجد ذلك في شيرين رضا.96521656