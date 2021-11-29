شاهد .. لن تصدقوا : بأطلالة جريئه للغاية؛؛ جورجينا روديغز جلست بطريقة خادشة ووضعتها بموقف محرج.. ارتفع فستانها وحدث ما لم يكن بالحسبان!-بالصورة

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا : بأطلالة جريئه للغاية؛؛ جورجينا روديغز جلست بطريقة خادشة ووضعتها بموقف محرج.. ارتفع فستانها وحدث ما لم يكن بالحسبان!-بالصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/29 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعارضة الازياء ​جورجينا رودريغز​ الى جانب حبيبها لاعب كرة القدم ​كريستيانو رونالدو​.

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وهما جالسان على متن الطائرة ولكن بطريقة مريحة بعض الشيء فارتفع فستان جورجينا وظهرت مؤخرتها بشكل واضح.



وهذه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها جورجينا الى موقف مشابه فعلى السجادة الحمراء في احد المهرجانات ارتفع فستانها بسبب الهواء القوي مما ايضاً عرضها لموقف محرج.



لكن هذه الصورة عادية بالنسبة الى النجوم الغربيين ولا يعيرونها اي اهتمام حتى ان جورجينا لم تتعرض للانتقادات بسبب طريقة جلوسها.

ويعتذر ( ) عن نشر هذه الصورة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام. 32984889