شاهد .. اتتذكرون نجمة السينما المصريةالشهيرة ؛؛بوسي؛؛ التي سحرت بجمالها نور الشريف وجعلته يتزوجها على الفور؟ لن تصدقو كيف أصبح شكلها وملامحها (صور)

انت الان تتابع خبر اتتذكرون نجمة السينما المصريةالشهيرة ؛؛بوسي؛؛ التي سحرت بجمالها نور الشريف وجعلته يتزوجها على الفور؟ لن تصدقو كيف أصبح شكلها وملامحها (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/29 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تعتبر بوسي من جميلات الفن والسينما، وزوجة الفنان الراحل نور الشريف، لها رصيد كبير من الاعمال الفنية في السينما والدراما.

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وظهرت بوسي بعد غياب طويل، لتفاجأ الجمهور ان شكلها اتغير بشكل كبير وملامحها اتغيرت بشكل جميل.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بمجموعة من الفنانات، والتي كان من ضمنهم الفنانة بوسي، من أحدث ظهور لهم، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام.



وظهرت بوسي في الصورة بإطلالة فجئت الجميع حيث بدت بوزن ممتلئ وملامح متغيرة، بدت عليها علامات كبر السن.وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع إطلالة بوسي، حيث جاءت أبرز التعليقات: “هي دي بوسي ؟ سبحان مغير الأحوال”.



يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها بوسي، هو مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2019 الماضي.

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