شاهد .. اتفرج .. ديمي روز تضج مواقع التواصل بصورة من طفولتها وملامحها لم تتغير ابداً.

انت الان تتابع خبر اتفرج .. ديمي روز تضج مواقع التواصل بصورة من طفولتها وملامحها لم تتغير ابداً. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء العالمية ديمي روز صورة لها من طفولتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مستخدمة خاصية "الستوري".

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متابعوا ديمي روز تداولوا الصورة بشكل كبيروعبّروا عن سعادتهم بصورتها حيث أكدوا أن ملامحها لم تتغير أبداً وأنها تمتلك وجهاً ناعماً وجمالاً ساحراً.

الجدير بالذكر، أن روز كانت قد نشرت مؤخراً مقطع فيديو وثقت من خلاله خضوعها لجلسة شدّ لمؤخرتها.

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