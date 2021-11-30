شاهد .. بكل وقاحة: وعلى خطى ميا خليفة رهف القنون تكشف عن وشم جديد بطريقة جريئة صاخبة في جسدها .. والغضب يجتاح السعودية ( صور خادشة )

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة: وعلى خطى ميا خليفة رهف القنون تكشف عن وشم جديد بطريقة جريئة صاخبة في جسدها .. والغضب يجتاح السعودية ( صور خادشة ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/30 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

فاجأت رهف، البالغة من العمر 19 عاما، متابعيها، بصورتين لها، واحدة ترتدي فيها النقاب، والثانية بملابس البحر على الشاطئ،

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مع وشم على ذراعها، وعلقت :اكبر تغيير في حياتي.. من إجباري على ارتداء النقاب والتحكم فيَّ من قبل الرجال، إلى كوني امرأة حرة.

وأثارت قصة الشابة السعودية، التي هربت من عائلتها إلى تايلاند ثم إلى كندا، ضجة كبرى في العالم، وتسببت أكثر من مرة في غضب العديد من السعوديين.



وكانت تنشر صورا على تطبيق “سناب شات” لممارسات قد يراها البعض عادية، لكن يراها البعض الآخر خارجة عن المألوف، خاصة أنها قادمة من دولة إسلامية محافظة.



هذه الصور لم تكن الاولى التي أثارت غضب السعوديين من ابنة وطنهم، التي هربت إلى كندا طالبة اللجوء، بل ظهرت مؤخراً في فيديو، برفقة شاب سعودي يعيش في كندا،

وتحدثت له عن سبب هربها من السعودية، مؤكدة أنها هربت من “تشدد أسرتها، ولو بقيت أكثر لديهم لقتلوها”، ليقاطعها صديقها، الذي لم يكشف عن هويته، ويشير إلى أسباب أخرى لهربها “لا أخلاقية”.

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