شاهد .. تعرف على وصية الراحلة سهير البابلي؛؛ التي كشفت فيها عن ديانتها الحقيقية.. وهذا ما اشترطته عند دفنها! تفاصيل صادمة

انت الان تتابع خبر تعرف على وصية الراحلة سهير البابلي؛؛ التي كشفت فيها عن ديانتها الحقيقية.. وهذا ما اشترطته عند دفنها! تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/30 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشف زوج ابنة الفنانة سهير البابلي رضا طعيمة، عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنانة سهير البابلي، وعن سر أعمالها الخيرية.

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وقال إن الفنانة سهير البابلي كانت ترعى عدد من الأيتام والطلاب في كلية الطب، وأوصت بالاستمرار في رعايتهم والاهتمام بهم، وكذلك أوصت ابنتها بالاستمرار في "مجلس القرآن"، والذي تنظمه معها منذ سنوات طويلة.

وقال رضا طعيمة في تصريحاته أن الفنانة الراحلة سهير البابلي تحسنت حالتها في الأيام الأخيرة، وكانت تفتح أعينها وتتواصل معهم بها،

خاصة عندما كانوا يجتمعون حولها ويرددون لها "نهج البردة" التي كانت تفضل سماعها، وقال إن وجهها كان متصالحاً ومضيئاً لحظة وفاتها،

وكشف أنها كانت توصيهم دائماً بالتكاتف والعمل ومساعدة الأعمال الخيرية في مصر، وكشف رضا طعيمة عن إقامة العزاء لها يوم الثلاثاء في مسجد الشرطة بالقاهرة.37273389