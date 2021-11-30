شاهد .. هل تذكرون (رفيف) في المسلسل التركي سنوات الضياع؟ هذه أحدث صورها اليوم .. شاهدوا كيف أصبحت .

انت الان تتابع خبر هل تذكرون (رفيف) في المسلسل التركي سنوات الضياع؟ هذه أحدث صورها اليوم .. شاهدوا كيف أصبحت . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هل تذكرون النجمة التركية أوزجي بوراك التي جسدت شخصية رفيف في المسلسل التركي سنوات الضياع؟ اليوم جمعنا لكم أحدث صورها على انستغرام لتشاهدوا كيف أصبحت .

أن أوزجي بوراك من عائلة فنية معروفة فوالدها أحد أشهر مصممي الرقصات في معهد اسطنبول للأوبرا والباليه ووالدتها وشقيقتها من أشهر راقصات الباليه.88641631

أوزجي بوراك حصلت على الطلاق بعد زواج جمعه الحب من فنان تركي مشهور ولها منه طفل.

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