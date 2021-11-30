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شاهد .. اتتذكرون (رفيف) نجمة المسلسل التركي (سنوات الضياع) اتفرج كيف تغيرت ملامحها وشكلها بعد اختفاء 16 سنة لن تصدق كيف اصبحت سيدهشك!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/30 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

هل تذكرون النجمة التركية أوزجي بوراك التي جسدت شخصية رفيف في المسلسل التركي سنوات الضياع الذي عرض في 2005م؟ اليوم جمعنا لكم أحدث صورها على انستغرام لتشاهدوا كيف أصبحت.

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يذكر أن أوزجي بوراك من عائلة فنية معروفة فوالدها أحد أشهر مصممي الرقصات في معهد اسطنبول للأوبرا والباليه ووالدتها وشقيقتها من أشهر راقصات الباليه.

 

أوزجي بوراك حصلت على الطلاق بعد زواج جمعه الحب من فنان تركي مشهور ولها منه طفل.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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