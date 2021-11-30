شاهد .. ميريام فارس تثير اشمئزاز المتابعين بصور خارجة عن المعتاد تخطت بها الخطوط الحمراء !!

انت الان تتابع خبر ميريام فارس تثير اشمئزاز المتابعين بصور خارجة عن المعتاد تخطت بها الخطوط الحمراء !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار مقطع فيديو للفنانة اللبنانية مريام فارس جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا والذي لاقى تفاعلا كبيرا بين جمهورها.

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في التفاصيل ، أطلت الفنانة اللبنانية مريام فارس عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بإطلالة صادمة جدا عبر مقطع فيديو ظهرت فيه ترتدي فستان وتتمايل بإطلالة استعراضية بحتة.

وظهرت مريام فارس في الفيديو مرتدية فستان باللون الأزرق السماوي بفتحة صدر وبطن صادمة أظهرت جسدها بشكل لافت وجريئة أثناء رقصها واستعراضها عدة إطلالات لمتابيعيها عبر الحساب ، اذ لاقى المقطع تصدرا واسعا وتفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات.

من جهة اخرى ، تستعد الفنانة مريام فارس لإحياء حفلها المنتظر الشهر القادم في دولة قطر برفقة الفنان اللبناني عاصي الحلاني والفنان صلاح الزدجالي ، اذ نشرت عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بوستر الحفل وكتبت " جمهوري في قطر انتو مستعدين كتير مبسوطة ومحمسة لالتقي فيكم يوم الخميس ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ في مركز الدوحة المؤتمرات والمعارض في قطر "

الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية مريام فارس أطلقت مؤخرا فيلم وثائقي عبر منصة نتفليكس العالمية والذي تصدر محركات البحث قبل عدة أشهر وهو عبارة عن فيلم جسد ما عانت منه هذا العام أثناء جائحة كورونا ولحظة خسارتها طفلها بعد الولادة بسبب مضاعفات عدة عانت منها طيلة فترة حملها بعنوان " غدارة يا دنيا "66145429