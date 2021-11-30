شاهد .. هل تذكرون سميرة حبيبة نور الشريف في مسلسل الحاج متولي .. لن تصدق كيف أصبحت شكلها الان وكم تبلغ من العمر؟ (اتفرج الصورة)

انت الان تتابع خبر هل تذكرون سميرة حبيبة نور الشريف في مسلسل الحاج متولي .. لن تصدق كيف أصبحت شكلها الان وكم تبلغ من العمر؟ (اتفرج الصورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة للفنانة نورهان احدى جميلات الشاشه، واشتهرت بتمثيلها الراقي.

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وادت نورهان دور سميرة في مسلسل الحاج متولي الذي اشتهرت شهرة واسعه.

وظهرت نورهان في الصورة على طبيعتها دون مساحيق تجميل، وبدت عشرينية رغم أنها تجاوزت سن السابع والثلاثين.

نورهان اشتهرت بالعديد من الأعمال الناجحة التي عُرضت في تسعينات القرن الفائت وبداية الألفية الثالثة، أبرزها: (سوق العصر، والعصيان).

مشاركتها الأهم كانت في مسلسل (عائلة الحاج متولي)، ولعبت دور سميرة التي يحبها نور الشريف، وابنه مصطفى شعبان.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نورهان مسلسل "بين السما والأرض" والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي 2021.

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