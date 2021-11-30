شاهد .. تفاصيل مثيرة؛؛ تعرف على القصة كاملة؛؛ هل لميس الحديدي ابنة الفنانة ناهد شريف!! فيديو

انت الان تتابع خبر تفاصيل مثيرة؛؛ تعرف على القصة كاملة؛؛ هل لميس الحديدي ابنة الفنانة ناهد شريف!! فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/30 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

حسمت الإعلامية المصرية لميس الحديدي الجدل الذي يطاردها منذ سنوات عديدة، بأنها ابنة الفنانة الراحلة ناهد شريف.

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وقالت الحديدي، أثناء برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON"، تعليقًا على الحادثة الغامضة لسقوط ميكروباص في النيل من كوبري الساحل،

وأنها ما تزال شائعة تحقق فيها السلطات المختصة، إنها شخصيا تعاني من الشائعات وهي أن والدتها الفنانة ناهد شريف.



وأضافت: "أنا عندي شائعة مش عارفة أتخلص منها إن والدتي الفنانة ناهد شريف وأنا نموذج فج لهذا الموضوع وأنت لا تستطيع تقنع الناس أن مفيش ميكروباص وقع في النيل وأنا مش عارفة أقنع الناس إزاي إن ناهد شريف مش والدتي أحط شهادة ميلادي ولا أحط صورة والدتي؟.



وكانت لميس الحديدي ردت في الماضي على هذه الشائعة، قائلة: "نحن أسرة محافظة جدا، وفجأة أصبحت أم لميس الحديدي هي الفنانة ناهد شريف، أهم شائعة في الوطن العربي،

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