شاهد .. فنانة خليجية؛؛ تكشف سر طلبها الطلاق في ليلة الدخلة.. واكتشفت في زوجها مفاجأة صادمة لم تخطر على بال أحد!تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر فنانة خليجية؛؛ تكشف سر طلبها الطلاق في ليلة الدخلة.. واكتشفت في زوجها مفاجأة صادمة لم تخطر على بال أحد!تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/30 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشفت الممثلة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي، السبب الرئيسي لطلاقها بعد شهر واحد من زواجها.

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وردت زارا البلوشي على إحدى المتابعات والتي سألتها عن أسباب طلاقها خاصة بعدما أعلنت أنها حصلت مقابل الطلاق على سيارة من نوع " مرسيدس ".

وقالت البلوشي : “ أول اختلاف حدث بيننا ، قال لي الزواج قسمة ونصيب ، ولم أناقشه بعدها ، وهاتفت عائلتي وقلت لهم لا أريده ".



وتابعت كواليس ليلة الفراق : " خرجت من المنزل وأرسلت له رسالة قلت فيها الله يستر عليك ، ومهرك سيرجع لك ، ثم أعلنت انفصالي " .



وشرحت البلوشي شعورها بالصدمة من طليقها، وقالت : " شخص أعرفه منذ سنتين ، ولم يرفض لي طلباً أبداً ، وكان يتمنى أن أفكر بالارتباط ، ويعلم كافة الصعوبات التي واجهتها مع طليقي الأول وكم كنت أعاني حتى أنساه " .



وتابعت : " شعرت بالصدمة ، في أول خلاف بينا يقول لي الزواج قسمة ونصيب ! شعرت أنني غبية ولكني الآن أجمل وأقوى بعد الطلاق ".45342035