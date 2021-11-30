شاهد .. ولأول مرة؛؛ ظهور زوجة جورج قرداحي... تسحر الأنظار بجمالها الجذاب الأوربي .. وأذهلت السعوديين بــ أناقة تفوق الخيال وجمال يكسّر ويسخر القلوب .. لن تتوقع من تكون! (صورة)

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انت الان تتابع خبر ولأول مرة؛؛ ظهور زوجة جورج قرداحي... تسحر الأنظار بجمالها الجذاب الأوربي .. وأذهلت السعوديين بــ أناقة تفوق الخيال وجمال يكسّر ويسخر القلوب .. لن تتوقع من تكون! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/30 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)
تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صورة زوجة الاعلامي جورج قرداحي، بظهور لا مثيل له وجمال يخطف الانظار.
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وظهرت إيدا قصار بجمال ساحر حسب ماعبر بعض السعوديين، ويذكر أن جورج قرداحي قد أحدث ضجة عارمة بعد تصريحاته الاخيرة في برنامج برلمان الشعب.
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