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شاهد .. ولأول مرة؛؛ ظهور زوجة جورج قرداحي... تسحر الأنظار بجمالها الجذاب الأوربي .. وأذهلت السعوديين بــ أناقة تفوق الخيال وجمال يكسّر ويسخر القلوب .. لن تتوقع من تكون! (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/30 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صورة زوجة الاعلامي جورج قرداحي، بظهور لا مثيل له وجمال يخطف الانظار.

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وظهرت إيدا قصار بجمال ساحر حسب ماعبر بعض السعوديين، ويذكر أن جورج قرداحي قد أحدث ضجة عارمة بعد تصريحاته الاخيرة في برنامج برلمان الشعب.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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