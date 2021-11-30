شاهد .. سيدة التوقعات العرافة الشهيرة (ليلى عبد اللطيف) تقذف الرعب في قلوب سكان الوطن العربي بتوقعات جديدة هي الاولى من نوعها ؟

انت الان تتابع خبر سيدة التوقعات العرافة الشهيرة (ليلى عبد اللطيف) تقذف الرعب في قلوب سكان الوطن العربي بتوقعات جديدة هي الاولى من نوعها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت اللبنانية ليلى عبد اللطيف مؤشرات بحث جوجل العالمية، وذلك بسبب تصريحاتها المخيفة التي أفرعت العالم العربي خلال إستضافتها على شاشة قناة الجديدة اللبنانية مع الإعلامي نيشان.

78746674

أطلقت ليلي عبد اللطيف توقعات جديدة مرعبة في ليلة رأس السنة الجديدة 2021 وهذة التوقعات كالأتي.توقعات ليلي عبد اللطيف في مصر: هناك حدثًا هام سيحدث لمصر، حيث سيهتف الناس في الشوارع المصرية "كلنا السيسي وربنا معاك"، ومن المتوقع ان يحدث تقارب مصري قطري وتقارب مصري إيراني، كما سيخيم حالة من الحزن والحداد ستخيم على مصر بسبب غياب أحد الوجة المصرية الشهيرة.

توقعات ليلي عبد اللطيف في العراق: قالت اللبنانية ليلى عبد اللطيف أن الوجود الاميركي في العراق سيكون على المحك في العام 2021، تحقيق المزيد من الانجازات العسكرية وتوسع في السيطرة والحسم والانتشار على

كل الاراضي العراقية، وستدخل العراق في 2021 مرحلة لا تشبه المراحل السابقة وخصوصا على الصعيدين الامني والعسكري.

كما حذرت من اغتيال شخصية عراقية كبيرة مقربة من الكاظمي وتحذير لـ الكاظمي على المستوى الصحي والأمني، وستدخل العراق في مفاوضات مع اسرائيل.

توقعات ليلي عبد اللطيف في الكويت: الأمن الكويتي سيحقق إنجاز كبير على الأرض خلال عام 2021 ومن خلال ذلك سيحمي الكويت من عمل إرهابي كبير، ستبني الكويت مطار ضخم جديد وسيكون مجهز بأحدث الأدوات العالمية وبهندسة مثيرة للإعجاب.78746674