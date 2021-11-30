شاهد .. اتفرج: كأنها حورية على الارض؛؛ شقيقة منة عرفة تسحر وتخطف الأنظار بـ جمالها الجذاب في أول ظهور لها.. هل تشبهها؟

انت الان تتابع خبر اتفرج: كأنها حورية على الارض؛؛ شقيقة منة عرفة تسحر وتخطف الأنظار بـ جمالها الجذاب في أول ظهور لها.. هل تشبهها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/30 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة منة عرفة برفقة شقيقتها، وذلك بعدما تصدرت محرك البحث عبر جوجل بعد أزمتها الأخيرة مع زوجها الفنان محمود المهدي بعدما أعلن انفصاله عنها ثم عودتهم عن القرار فيما بعد.

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وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور مع الصورة، وأنهالت التعليقات من قبل المتابعون فيما بينهم، حيث رأى بعضهم أن هناك شبه كبير يجمعهما، أما البعض الأخر فرأى عكس ذلك، إلا أن الجميع أكدى على جمالها الشديد متسائلين عن سبب عدم عملها في الفن والتمثيل.

جدير بالذكر، أن الفنانة الشابة منة عرفة، كانت قد صرحت إنها لم ترغب في التمثيل، وإن شقيقتها الكبرى هي التي كانت تهوى التمثيل وتذهب للاستديوهات وعملت فترة كموديل.



وأضافت منة، خلال حوارها في برنامج “الجمعة في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن المخرجين شاهدوها وطلبوا من شقيقتها أن تُخضعها لاختبارات التمثيل.



وتابعت منة أنها قامت بعمل كاستنج لمسلسل “السندريلا” مع المخرج سمير سيف، وتم اختيارها لتلعب درو سعاد حسني وهي صغيرة،

وبعدها شاركت في سيت كوم “تامر وشوقية” ومنها رشحها شريف عرفة لـ”مطب صناعي” مع الفنان أحمد حلمي، الذي تعتبره نقطة انطلاقها الحقيقية، مشيرة إلى أن شقيقتها تزوجت وتركت التمثيل والفن.

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