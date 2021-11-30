شاهد .. تسبب في اغماء الفنانة؛؛ هدى سلطان؛؛ وماجدة الصباحي.. فنان شهير يندمج في شخصياتة المختلفة وتعرض لمأساة منعته من الزواج طول حياته!

انت الان تتابع خبر تسبب في اغماء الفنانة؛؛ هدى سلطان؛؛ وماجدة الصباحي.. فنان شهير يندمج في شخصياتة المختلفة وتعرض لمأساة منعته من الزواج طول حياته! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/30 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

كان الفنان الكبير زكي رستم معروفا بشدة اندماجه في التمثيل لدرجة كبيرة، سواء في أدوار الخير أو الشر، اشتهرت بقوة اندماجه في الشخصية حتى ان الكثيرات من الفنانات اللاتي شاركنة أعماله كن يخفن منه،

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خاصة حين يقتضي المشهد أن يضرب او يصفع احداهن، خوفا من قوة الاندماج لدرجة تظهر في شدة الصفعة والضرب لدرجة كبيرة.



وكان من بين هؤلاء النجمات الفنانة ماجدة التي شاركته بطولة فيلم " أين عمرى"، وجسد فيه الفنان الكبير زكي رستم أحد اقوى ادواره، حيث قام بدور الباشا الثرى الذي يتزوج من فتاة صغيرة ويذيقها ألوان العذاب.

وقالت ماجدة ان دورها في الفليم كان شاقا، لأنها تجسد عددا من المشاعر المختلفة، ولكن كان أكثر ما يخيفها اثناء تصوير المشاهد أن قصة الفليم تقتضى أن يضربها زكي رستم ويعذبها، مؤكدة أنها كانت تعرف ان من مزاياه شدة الاندماج حتى انه ينسى نفسه في التمثيل.

وأوضحت أن أحد المشاهد يقتضي أن يصفعها زكي رستم، بعد ان تنفعل عليه وتقول له انه معدوم الكرامة.

وأشارت ماجدة الى أنها بحثت قبل التصوير عن الفنان زكي رستم،

وارتعدت عندما عملت انه ينفرد بنفسه في غرفته؛ لأنها تعرف انه يفعل ذلك حين يريد ان يندمج في المشاهد التالية، وعندما خرج من غرفته ودرات الكاميرا ارتعدت شفتاها وهي تقول له:" أنت معندكش كرامة "،

فصفعها زكي رستم صفعة موجعة حتى أنها سمعت صراخ العمال والفنيين، ورأت الدنيا تهتز امامها، ثم انهارت وسقطت على الأرض، بعد أن اغمى عليها.

عندما افاقت كان فهما ينزف ووجهها تورم كالبالونه، وقال لها أحمد ضياء الدين مخرج الفيلم، أن هذة الصفعة اقوى صفعة سجلتها الشاشة المصرية، وبلغت قمة الإتقان الفنى.



وأضافت ماجدة انها التفتت حولها فلم تجد الفنان الكبير زكي رستم، وبحثت عنه، فوجدته مختبئا وراء أحد الديكورات، وقد تبلل وجه من شدة البكاء والدموع، وعندما سألته عن السبب، قال لها:" أنا ضربتك غصب عني"، فحاولت ماجدة التخفيف عنه، مؤكدة سعادتها بنجاح هذة اللقطة القوية سعادة لا توصف.



كما حكت الفنانة الكبيرة هدى سلطان انه اثناء تصوير مشاهد فليم " حميدو" أمام الفنان الكبير زكي رستم، كأن أحد مشاهد الفليم يقتضى أن يضربها صفعة على وجهها بعد ان يكتشف انها ابلغت عنه البوليس، وكان ذلك في نهار رمضان اثناء الصيام.

لم يكد زكي رستم يهوى بيدة على وجه هدى سلطان حتى وقعت على الأرض واغمى عليها وفقدت النطق، فساد الوجوم والصدمة لكل الموجودين بالاستوديو، وأسقط في يد الفنان الكبير، وحاولوا إفاقة هدى سلطان ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، فاضطرو لاستدعاء الإسعاف.



اشتهر الفنان المصري الراحل زكي رستم، بلقب أشهر عازب في السينما المصرية، قد كان معروفا عنه حبه للوحدة والانطواء.



إلا ان مالايعرفة الكثيرون أن عزوف زكي رستم عن الزواج كان بسب مأساة تعرض لها في بداية حياته، حيث كان يحب فتاه حبا شديدا وحدد معها موعدا لزيارة اهلها لطلب يدها، إلا ان والدها اخبرها برفضه زواجها منه لانه " مشخصاتي".

وعندما وصل زكي رستم الى بيتها وجد زحاما شديداً على الباب، وعندما سأل عرف انها انتحرت بسب رفض والدها لهذا الزواج.

الفنان الراحل رفض الزواج طوال حياته، وظل وفيا لحبيبته، التي اضاعت حياتها نظرا لحبها الشديد له.



لم يكن لزكي رستم، اصدقاء سوى الفنان سليمان نجيب، والفنان عبد الوارث عسر، كان يسكن بمفرده في شقته، ولم يؤنس وحدته سوى خادم عجوز قضى في خدمته أكثر من 30 عاماً، وكلبه الذي كان يصاحبه في جولاته الصباحية.61025990