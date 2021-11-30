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شاهد .. اتفرج بعد 40 سنة عنوسة.. زواج مي عز الدين يثير الجدل وردة فعلها جاءت صادمة.

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الرياض - روايدا بن عباس - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن زواج الفنانة مي عز الدين بعد أن ظهر صديق لها وهو يعرض الزواج عليها لكن ردة فعلها جاءت صادمة.

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هذا الفيديو ، وليس جديداً لكن ، لكن ، أصبحت تظهر بشكل عام ، لكن الصورة أصبحت شبه غائمة كلياً.

 

 

 

طلباته ، والكثير من الأمهات وليس جدياً.

 

 

 

هذا الفيديو ، وليس جديداً لكن ، لكن ، أصبحت تظهر بشكل عام ، لكن الصورة أصبحت شبه غائمة كلياً.

 26385948

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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