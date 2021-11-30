شاهد .. اتفرج بعد 40 سنة عنوسة.. زواج مي عز الدين يثير الجدل وردة فعلها جاءت صادمة.

انت الان تتابع خبر اتفرج بعد 40 سنة عنوسة.. زواج مي عز الدين يثير الجدل وردة فعلها جاءت صادمة. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن زواج الفنانة مي عز الدين بعد أن ظهر صديق لها وهو يعرض الزواج عليها لكن ردة فعلها جاءت صادمة.

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هذا الفيديو ، وليس جديداً لكن ، لكن ، أصبحت تظهر بشكل عام ، لكن الصورة أصبحت شبه غائمة كلياً.

طلباته ، والكثير من الأمهات وليس جدياً.

هذا الفيديو ، وليس جديداً لكن ، لكن ، أصبحت تظهر بشكل عام ، لكن الصورة أصبحت شبه غائمة كلياً.

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