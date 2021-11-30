اتفرج – غرامة100مليون جنيه… ياسمين صبري ترفع قضية ضد شاب و هذا السبب…!

شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة100مليون جنيه… ياسمين صبري ترفع قضية ضد شاب و هذا السبب…! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حكمت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بمعاقبة متهم بسب وقذف الفنانة ياسمين صبري، بالحبس لمدة عام مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

كما طلبت ياسمين صبري تعويضا يبلغ 100 مليون جنيه جراء ما عانته من أضرار مادية وأدبية ونفسية.

و أوضحت المحكمة أن حصول ياسمين صبري على حُكم لصالح النجمة ياسمين صبري، والصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية في القضية رقم 183 لسنة 2020 جنح مالية باب شرق والمقيدة برقم 456 لسنة 2021 جنح اقتصادية بتاريخ 29 نوفمبر 2021، والقاضي بمعاقبة المتهم أيمن إبراهيم أحمد، المُتهم بسبها وقذفها بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

حيث أن المؤسسة اتخذت الإجراءات القانونية والقضائية والحضور أمام النيابة العامة والمحكمة حتى صدر الحكم الكاشف للحقيقة، وتم الادعاء مدنيًا ضد المتهم بمبلغ مئة مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وأكد المستشار علاء عابد أن حكم محكمة الإسكندرية الاقتصادية لصالح المجني عليها الفنانة ياسمين صبري مثلج لصدورنا باعتباره قصاصًا عادلًا عما اقترفه المتهم.

وأكد أن مؤسسة علاء عابد تثمن دور القضاء المصري الشامخ في التصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس سمعة وشرف الأشخاص، وهذا الحكم سيكون رادعًا لكل مَن تسول له نفسه المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

يذكر أن ردت ياسمين صبري على حملة السخرية من تغريداتها التي تحمل مضمونا فلسفيا عن الحب والصفاء والإنساني، ومن بينها تعليقها على تعرض مصر لموجة من الأمطار والعواصف الرعدية، وأكدت ياسمين أن بداخلها نور وصفاء وسلام وحب لا يهزه ضجيج العالم.

وغردت ياسمين صبري قائلة: بداخلي سلام وحب لا يهزه ضجيج العالم، وكل نظرة ضيقة لشخص ما هي إلا انعكاس لما بداخلهم.

وأضافت، بداخلي نور وصفاء لا يعكره ما يدور بخارجي… كن حذرًا من أحكامك فإنك تجذبها إلى عالمك.

وسبق ان أطلقت ياسمين صبري سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر تدور حول الإيجابية والثقة بالنفس منها اقتباس يقول: عندما يكون عقلك هادئًا، لا شيء يمكن أن يؤذي قلبك.

وأضافت اقتباسا آخر يقول: سيكون دورك قريبا.. ستفعل كل الاحتفالات وتشارك كل الأخبار السارة.. ستكون الشخص الملهم لقصة نجاحك.. استمتع بعمليتك وفكر في الصورة الأكبر.. لديك الكثير من العظمة لتقدمه.

وعلقت ياسمين صبري على موجة الأمطار التي اجتاحت مصر مع عواصف رعدية وبرق بتغريدة تقول: ما اجمل سماع صوت المطر وصوت الاشجار مع الهواء مع قراءة ممتعة للروح.

و قالت ياسمين أنا ممتنة جدا لجمالي، إلا أنني أمتلك العديد من الصفات الأخرى والجمال الداخلي لا يقل أهمية عن الجمال الخارجي. إنها طاقة وحيوية.

وقالت: الشهرة جعلتني أدرك المكانة التي يوليها الأشخاص لي بناءً على المظهر الخارجي وهو ما دفعني للعمل على تطوير شخصيتي وبناء توازن حقيقي.