شاهد .. صدمت ابنتيها ..تعرف على آخر كلمة نطقت بها دلال عبد العزيز قبل وفاتها ..

انت الان تتابع خبر صدمت ابنتيها ..تعرف على آخر كلمة نطقت بها دلال عبد العزيز قبل وفاتها .. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في تفاصيل جديدة كشفت مصادر من العاملين بالمستشفى التي كانت تمكث بها دلال عبد العزيز قبل وفاتها، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها.

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وقالت المصادر، إن آخر كلماتها كانت مناداتها على زوجها الراحل سمير غانم،حيث كانت تردد قبل فقدانها الوعي «سمير.. سمير».

وأشارت المصادر، إلى انه تدهورت الحالة الصحية لدلال عبد العزيز، في الساعات الأخيرة وبدأت بفقدان للوعي نتيجة توقف وظائف الكلى أعقبه توقف وظائف بعض الأجهزة البشرية الأخرى وصولا لتوقف القلب، الأمر الذي أصاب بناتها دنيا وإيمي سمير غانم بالصدمة.

ووفقًا لمصادر من داخل المستشفى، فقد شهدت الحالة الصحية للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز تدهورًا كبيرًا بسبب ضيق التنفس.

وعن آخر ما فعلته الفنانة قبل رحيلها، فقد قامت دلال عبد العزيز بنزع ماسك جهاز الأوكسجين من أنفها، لأول مرة منذ تدهور حالتها الصحية جراء تليف الكبد بسبب إصابتها قبل أشهر بفيروس كورونا.

وقالت المصادر الطبية في تصريحات صحفية إن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز قبل وفاتها كانت آخذة في التراجع، لتأثر رئتيها إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد نهاية أبريل الماضي. 28230682