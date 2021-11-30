شاهد .. لن تصدقوا بأن هذا الجمال موجود على الارض؛؛ النجمة سيرين عبدالنور سلبت العقول بإطلالة جذابة صادمة وتغير جذري على ملامحها سحرت قلوب الجمهور..اتفرج

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا بأن هذا الجمال موجود على الارض؛؛ النجمة سيرين عبدالنور سلبت العقول بإطلالة جذابة صادمة وتغير جذري على ملامحها سحرت قلوب الجمهور..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/30 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

حلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مؤخرا ضيفة ببرنامج ابلة فاهيته والذي عرض على شاشة dmc وسط حضور جماهيري من قبل جمهورها في القاهرة.

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وأطلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عبر البرنامج بإطلالة جذابة جدا وتغيير جذري على ملامحها وبتسريحة شعر مختلفة لاقت اعجاب جمهورها ومحبيها.





وشاركت متابيعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام عدة صور من مقابلتها الأخيرة عبر برنامج " أبلة فاهيتا " بإطلالة جذابة جدا مرتدية فستان باللون الأسود وبتسريحة شعر قصيرة باللون الخمري زادت من جمال ملامحها وإطلالتها الخريفية.





من جهة أخرى ، تصدرت سيرين عبدالنور قبل عدة أسابيع محركات البحث بعد ظهورها برفقة زوجها وعائلتها بإطلالة عفوية أثناء عطلتهم الصيفية في إحدى الشواطئ وبلباس البحر وتصدرت صورهم حديث مواقع البحث





يذكر أن الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور تألقت مؤخرا بعملها الدرامي الجديد الذي عرض قبل عدة أشهر عبر منصة اتفرج برفقة الفنان اللبناني عادل كرم بمسلسل " دور العمر " الذي لاقى اعجابا عاليا ومشاهدة واسعة بين الجمهور.





اذ تضمن مسلسل " دور العمر " شخصية الفتاة شمس التي عانت من اكتئاب حاد خلال فترة علاجها في المصح النفسي وتسعى للانتقام من عائلتها واطلت الفنانة سيرين عبدالنور بعدة إطلالات مختلفة عن أعمالها السابقة كما تطلبت الشخصية منها.

98043115