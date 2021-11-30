شاهد .. لم ترد الإنجاب تماماً.. وأوصت بعدم إقامة عزاء لها.. قصة حياة ؛؛ ملكة الأغراء؛؛ التي أوقعت بـ؛؛شحاته أبو كف؛؛ تفاصيل مثيرة للفنانة هياتم!!

انت الان تتابع خبر لم ترد الإنجاب تماماً.. وأوصت بعدم إقامة عزاء لها.. قصة حياة ؛؛ ملكة الأغراء؛؛ التي أوقعت بـ؛؛شحاته أبو كف؛؛ تفاصيل مثيرة للفنانة هياتم!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/30 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

عندما يذكر اسم الفنانة هياتم فلابد لنا أن نتذكر مشاركتها في فيلم غريب في بيتي مع الفنان نور الشريف وسعاد حسني.

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حيث قام نور الشريف بدور “شحاتة أبو كف” لاعب نادي الزمالك القادم من الريف والذي يصطدم بأضواء المدينة وبنسائها.

ولن ينسى أحد الإيفيه الشهير للفنان حسن مصطفى مخاطبا الفنانة هياتم في الفيلم “يا حنان آنت السبب في سوء حالة المنتخب القومي”.

وقد أطلق علي الفنانة هياتم اسم «ملكة الإغراء» لأنوثتها الطاغية التي لفتت الأنظار إليها وتهافت المنتجون والمخرجون على ضمها لأعمالهم الفنية.

وفي السطور القادمة سنتعرف اكتر عن مسيرة الفنانة هياتم الفنية وأهم المحطات الفنية.



بدايتها الفنية

اسمها الحقيقي سهير محمد حسن، من مواليد يوم 31 ديسمبر عام 1948 بمحافظة الإسكندرية.



عملت الفنانة هياتم في بداية حياتها كراقصة في الملاهي والأفراح الشعبية بالإسكندرية وهي لم تتجاوز العشرين من عمرها ثم انتقلت للقاهرة للعمل بكازينوهات شارع الهرم.

رشحها وكيل الفنانين وقتها للرقص في حفل الفنان عبد الحليم حافظ بمناسبة أعياد الربيع عام 1970.

في عام 1972 بدأت مسيرتها الفنية، وكان أول ظهور لها في فيلم “ليلة حب أخيرة” أمام الفنان صلاح قابيل، ونبيلة عبير، والفنان عماد حمدي.

وبعد نجاحها فيه قدمها المنتجون كواحدة من النجمات الشباب ورشحت في أدوار الإغراء التي لم تندم ابدأ علي أدائها.



اعتزلت الرقص وتفرغت للتمثيل لكنها قدمت العديد من وصلات الرقص في أفلامها.

وعندما دخلت إلى عالم السينما قدمت شخصيات كثيرة كان يغلب عليها دور الإغراء والمرأة اللعوب التي تسعى لجذب رجل متزوج إليها، وكذلك أدوار الزوجة الخائنة.



توالت مشاركة الفنانة هياتم في بطولة الأفلام حتى بلغت أكثر من 35 فيلمًا، كما شاركت بعدد من المسلسلات التليفزيونية.



البداية علي مسرح سيد درويش

في أحد اللقاءات التلفزيونية قالت الفنانة هياتم: “بعكس ما يظن الكثيرون أن بدايتي لم تكن الرقص فقد بدأت حياتي الفنية كممثلة ثم اتجهت للرقص بعد ذلك.

فبدايتي كانت بالصدفة عندما كنت أجلس على أحد الشواطئ في الإسكندرية وكانوا ينظموا وقتها مسابقة لملكة جمال الشواطئ، وكان يحكم فيها مجموعة من المخرجين السينمائيين، وربحت بالمسابقة.

وعرض على أحد المخرجين التمثيل بعد ذلك، وكانت البداية على مسرح سيد درويش”.



الحياة الزوجية للفنانة هياتم

تزوجت الفنانة هياتم ثلاث مرات فقط وكانت الزيجة الأولى تقليدية عن طريق الأسرة.



كما تزوجت الفنانة هياتم من لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر محمود الخواجة، ولم تستمر علاقتهما طويلا وانفصلا سريعا.

وفي حوار سابق لها، قالت إنها رفضت الزواج من ثري عربي، وكذلك من حكام دول رفضت الكشف عن اسمائهم، وأضافت أنّ هذا لم يكن العرض الوحيد الذي جاءها من حكام عرب، فقد تكرر الأمر أكثر من مرة.



وقد تلقت الفنانة هياتم هدية وهي قصر في سويسرا من أحد الأثرياء الذين تقدم للزواج منها، لكنها رفضت العرض والهدية.

وعللت السبب أن المقابل كان تركها للعمل الفني والذي تعتبره أهم حاجة في الحياة، وأعربت أنها لم تندم على كل هذه الأمور.



ورفضت الفنانة هياتم فكرة الإنجاب قائلة: “لم أفكر فيه لأنه لم يكن لدي وقت، وكنت سعيدة بحياتي بهذا الشكل، وتفرغي التام للتمثيل.



فأبناء إخوتي كانوا مثل أبنائي، ولم يكن لدي عقدة نقص في هذه المسألة.



كما أنني كنت رافضة للإنجاب لأني أشعر أنني سأظلم الطفل ولن أستطيع تربيته بسبب انشغالي بالتمثيل”.

خلافها مع ماجدة الخطيب

أثناء عرض مسرحية «يا أنا.. يا أنت» في 25 سبتمبر 1997 نشب خلاف بين الفنانة هياتم و الفنانة ماجدة الخطيب بسبب عدم إعطائها أجرها عن العمل مما جعلها تعتدي على ماجدة بالضرب.



وتسببت لها بكدمات في الوجه وأجزاء متفرقة في الجسد علاوة على كسر بإحدى ساقيها، وانتهى الموضوع بالتصالح حيث حكم بالحبس شهر لكل منهما.

أعمالها الدرامية

ومن أبرز المسلسلات التي شاركت في بطولتها “الباطنية” و”عرفة البحر” و”زهرة وأزواجها الخمسة”.



قدمت الفنانة هياتم آخر أعمالها التلفزيونية في عام 2016 وهو مسلسل “ساحرة الجنوب” مع الفنانة حورية فرغلي،



أعمالها السينمائية

بعد فيلم “يجعلو عامر ” عام 2017 للفنان أحمد رزق هو أخر الأفلام التي شاركت فيها الفنانة هياتم قبل رحيلها.

وفاتها

رحلت الفنانة هياتم يوم 27 يوليو عام 2018 عن عمر يناهز ال 69 عاما بعد معاناة مع سرطان القولون حيث أجرت أكثر من جراحة لإزالة الورم، لكن المرض عاد إليها من جديد.



وكان آخر ظهور للفنانة هياتم في ديسمبر 2017، وكان في العرض السنوي لمصمم الأزياء المصري هاني البحيري، والذي عرض خلاله أحدث فساتين زفاف صيف 2018، حيث ظهرت الفنانة شاحبة، وقد خسرت الكثير من وزنها.

وصية هياتم

كشف بعض المقربين من الفنانة هياتم أنها أوصت أهلها وخاصة شقيقتها في أيامها الأخيرة، ألا يتم الإعلان رسميا عن وفاتها أو التفاصيل الخاصة بجنازتها إلا بعد الانتهاء من تشييع جثـ.ـمانها إلى مثواه الأخير.



تلك الوصية حدثت بالفعل في جنازة الفنانة هياتم، التي تم الانتهاء منها من دون أن يشعر بها أحد.

فقد أقيمت الجنازة في مسجد السيدة نفيسة وسط غياب الفنانين، لعدم علمهم بموعد ومكان الجنازة، ولم يحضر سوى أشرف زكي نقيب الممثلين والفنانة عفاف رشاد.77108084