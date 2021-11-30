شاهد .. نزعت ثوب الخجل كاملاً ...ميريام فارس بإطلالة جريئة ومثيرة كشفت الكثير... والجمهور يهاجمها: احترمي زوجك!! (صور)

انت الان تتابع خبر نزعت ثوب الخجل كاملاً ...ميريام فارس بإطلالة جريئة ومثيرة كشفت الكثير... والجمهور يهاجمها: احترمي زوجك!! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة ميريام فارس صورا عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" ظهرت فيها بإطلالتين مختلفتين.

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الاطلالة الاولى ارتدت فيها فارس فستانا مثيرا مفتوح من الصدر إلى البطن، أخضر اللون. أما الاطلالة الثانية فتألقت فيها بفستان أحمر.

وتعرضت فارس لانتقادات شديدة بسبب اطلالتها الاولى. فقال متابع: "عيب احترمي زوجك على الاقل". فيما قال آخر "لا كتير زاد العري، احترموا المجتمع على الاقل". وأضافت متابعة "طلعي بالمايوه أحسنلك".

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