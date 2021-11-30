شاهد .. هل تتذكرون الفنانة الجميلة المعتزلة ؛؛شمس البارودي؛؛ .. اتفرج كيف بدت في أحدث ظهور لها وهي تحتفل في عيد ميلادها لن تصدق شكلها وملامحها | بالصور

انت الان تتابع خبر هل تتذكرون الفنانة الجميلة المعتزلة ؛؛شمس البارودي؛؛ .. اتفرج كيف بدت في أحدث ظهور لها وهي تحتفل في عيد ميلادها لن تصدق شكلها وملامحها | بالصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/30 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

احتفلت أمس الفنانة المعتزلة شمس البارودي بعيد ميلادها مع زوجها الفنان الكبير حسن يوسف وأسرتها حيث ولدت يوم 4 من أكتوبر عام 1945.

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صور الفنانة شمس البارودي

وننشر لكم في ذلك التقرير، أحدث صور للفنانة المعتزلة “شمس البارودي” وينطبق عليها المثل القائل “كل ما تكبر تحلى” حيث تظهر الفنانة” شمس البارودى”

فى الصور بابتسامتها الجميلة وهى مرتدية للحجاب الذى اعتزلت بعد ارتدائه فى شبابها بعد أداء الي العمرة عام 1982 وقررت التفرغ للعبادة وزوجها وأبنائها والبعد عن الأضواء.

نبذة عن الفنانة شمس البارودي

ومن خلال تصريحاتها اشارت الي اسمها الحقيقي “شمس الملوك جميل البارودى”، وأنها هي الابنة الكبرى لأسرتها المكونة من 6 بنات وولد، وأضافت ان لها أخت غير شقيقة من الأم اسمها “نيفان”و توفت في سن صغيرة و هى والدة الفنانة “غادة عادل”

وأفصحت عن انتمائها الي عائلة البارودى السورية، ولدينا بيت كبير بسوريا، وينتهى نسبنا إلى الإمام الحسين، وقالت أن والدتها مصرية من أصل تركى، وانتقل جدى لأبى لمصر، والتحق أبى بالجامعة،

وعمل مديرًا الي مصانع كافورى للغزل والنسيج، ولدت فى منطقة الوراق بالجيزة، و انتقلنا إلى فيلا بحديقة كبيرة بالمعادى، وانضممت فى صغرى الي فرق الجمباز و الباليه .

دخولها للفن

قالت شمس البارودي عند وصولها لعمر الـ 16 سنة كنا نزور صديقا الي والدى، وكان يسكن بجوار المخرج إبراهيم شكرى، ورآنى، وكان يجهز حينها الي مسلسل” قطر الندى”، وعرض على والدى أن أقوم بذلك الدور، ولكن رفض أبى وأمى وقتها بسبب الثانوية العامة،

ولكننى فرحت بفكرة الشهرة والأضواء، وبالفعل تم وضع صورى على غلاف المجلات، وانهالت بعدها العروض، والتحقت بمعهد الفنون المسرحية،وتركت الفن وأنا فى أواخر العشرينيات.

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