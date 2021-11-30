شاهد .. بجراءة غير مسبوقة .. فنانة شهيرة تصعق الجميع وتعترف بخيانة زوجها مع عشيقها .. اتفرج من تكون ؟

انت الان تتابع خبر بجراءة غير مسبوقة .. فنانة شهيرة تصعق الجميع وتعترف بخيانة زوجها مع عشيقها .. اتفرج من تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في معلومات جديدة كشفت فنانة شهيرة عن أسرار خطيرة بحياتها الشخصية والجنسية، حيث أكدت أنها عانت من العديد من الإدمان طوال حياتها، بما في ذلك إدمان ممارسة الجنس.

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وناقشت الفنانة الأمريكية جادا بينكيت سميث خلال الحلقة الأخيرة من سلسلة مشاهدة Facebook Red Party Talk، نضالها مع الإدمان، بما في ذلك إدمان والدتها ادريان بانفيلد جونز السابق على الهيروين، وأضافت الفنانة الأمريكية “عندما كنت أصغر سناً، أعتقد بالتأكيد أن لدي إدمان جنسي من نوع ما، حيث أقوم بإصلاح مزاجي حسب الجنس”.وأضافت بينكيت سميث، انها تعاني “نوع من الإدمان” مع ألعاب الجنس: “لقد كان لدي الكثير من الخبرة مع ألعاب الجنس بل الكثير من الخبرة معها”، حتى أننى كنت أمارس الجنس مع تلك الألعاب 5 مرات في اليوم.

وكانت جادا بينكيت سميث، كشفت أن والدتها أدريان بانفيلد نوريس، مارست الجنس “غير الرضائي” مع زوجها السابق، روبسول بينكيت جونيور، خلال زواجهما.

وفجر المغني الأمريكي الشاب أوجست أنتوني إلسينا مؤخراً فضيحة كبيرة في هوليوود، حين اعترف بأنه على علاقة جنسية مع جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل الشهير ويل سمي

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