شاهد .. بكل وقاحة؛؛ بجرأة تعدت حدود الأدب؛؛ نجمة مواقع التواصل؛؛ مريم الدباغ ؛؛ بإطلالة نووية جريئة اثارت جدل الجمهور ! اتفرج

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وظهرت النجمة بإطلالة خادشة للغاية اعتبرها الجمهور جريئة، وكانت النجمة جالسة على طرف حوض سباحة مرتديتا المايوه بوضعيه جريئة.

شاركت عارضة الأزياء ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي مريم الدباغ صورة لها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماع (الانستجرام).

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/30 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

سعد محمود

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