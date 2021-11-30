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شاهد .. بكل وقاحة؛؛ بجرأة تعدت حدود الأدب؛؛ نجمة مواقع التواصل؛؛ مريم الدباغ ؛؛ بإطلالة نووية جريئة اثارت جدل الجمهور ! اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/30 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت عارضة الأزياء ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي مريم الدباغ صورة لها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماع (الانستجرام).

 99454729

 

وظهرت النجمة بإطلالة خادشة للغاية اعتبرها الجمهور جريئة، وكانت النجمة جالسة على طرف حوض سباحة مرتديتا المايوه بوضعيه جريئة. 

 

يعتذر () عن نشر هذه الصورة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام. 99454729

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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