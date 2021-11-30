شاهد .. بكل وقاحة؛؛ بجرأة تعدت حدود الأدب؛؛ نجمة مواقع التواصل؛؛ مريم الدباغ ؛؛ بإطلالة نووية جريئة اثارت جدل الجمهور ! اتفرج

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انت الان تتابع خبر بكل وقاحة؛؛ بجرأة تعدت حدود الأدب؛؛ نجمة مواقع التواصل؛؛ مريم الدباغ ؛؛ بإطلالة نووية جريئة اثارت جدل الجمهور ! اتفرج والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/30 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)
شاركت عارضة الأزياء ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي مريم الدباغ صورة لها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماع (الانستجرام).
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وظهرت النجمة بإطلالة خادشة للغاية اعتبرها الجمهور جريئة، وكانت النجمة جالسة على طرف حوض سباحة مرتديتا المايوه بوضعيه جريئة.
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