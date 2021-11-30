شاهد .. مودل آش، تصعق الكل وتظهر بدون ملابس داخلية وتستعرض هذة المنطقة بشكل صارخ..!! (اتفرج)

انت الان تتابع خبر مودل آش، تصعق الكل وتظهر بدون ملابس داخلية وتستعرض هذة المنطقة بشكل صارخ..!! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لمودل آش أثناء استعراض مؤخرتها كالمعتاد، لكن اللافت في الصورة المتداولة ان مودل آش لم ترتد ملابس داخلية ما فصّل عوراتها بشكل واضح، حيث ظهرت بصورة جانبية لها، وهي ترتدي بروتيل كحلي مكشوف، وبنطال ضيق جدا باللون الزهري كشف عن مفاتنها بطريقة فاضحة، وسدلت شعرها الكيرلي على وجهها وكتفها، وجاءت تعليقات المتابعين حادة معتبرين ان اطلالات مودل آش فاضحة ولا تليق بأصولها المحافظة.

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وكانت قد نشرت ​مودل آش​ صورة لها عبر صفحتهاعلى انستغرام، ظهرت فيها بفستان أحمر قصير، وأثارت الجدل بالوضعية التي أخذتها لإلتقاط الصورة، لاستعراض مؤخرتها وهي جالسة بطريقة ملفتة، كما انها استعرضت صدرها وهي ترتدي بروتيل ضيق، ما جعلت البعض يعلق حول خضوعها لعمليات تكبير للصدر بعد التغيير الذي حدث على جسدها مؤخرا، واتهمتهم آش بالغيرة منها ومن مفاتنها.

ومؤخرا نشرت ​مودل آش​ مجموعة صور عبر الانستغرام، إستعرضت فيها صدرها وجسمها بالفستان الرمادي، ومنعت المتابعين من التعليق على الصور، كما نشرت فيديو وهي تستعرض جسدها أمام المرآة، وتقوم بتقريب الكاميرا إلى صدرها، وتقوم بحركات إيحائية ومثيرة.

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