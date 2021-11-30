شاهد .. مفاجأة فنية غير متوقعة؛؛ ويكشفها منتج مصري.. كيف كانت ردة فعل ؛؛سمير غانم؛؛ بعد قيام مواطن قطري بشراء تذكرة مسرحية بـ20 ألف دولار؟ وماقام به اذهل الجميع!

انت الان تتابع خبر مفاجأة فنية غير متوقعة؛؛ ويكشفها منتج مصري.. كيف كانت ردة فعل ؛؛سمير غانم؛؛ بعد قيام مواطن قطري بشراء تذكرة مسرحية بـ20 ألف دولار؟ وماقام به اذهل الجميع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/30 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

كشف الكاتب والمنتج المصري أحمد الإبياري، عن موقف تعرض له الفنان الراحل سمير غانم خلال تقديمه إحدى المسرحيات في قطر.

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حيث صمم أحد المشاهدين شراء التذكرة الخاصة به بـ20 ألف دولار، إلا أن سمير قام بتوزيعها كاملة على الفرقة دون أن يأخذ منها أيّ شيء، معتبرًا أن هذا المبلغ كان هدية لهم”.

كان يحتفل بعيد ميلاده على المسرح وخلال لقائه مع قناة “أون” المصرية قال “الإبياري”: “سمير غانم كان يحتفل بعيد ميلاده على المسرح لو جيه يوم عرض، كما أنه كان مُرزق ورزقه في رجليه، وكان الجمهور يحبه لدرجة أن كثيرًا من الناس كانوا يشاهدون المسرحيات عدة مرات على مدار سنوات متتالية”.



كان يشتري الإكسسوار الخاص بدوره وأَضاف “الإبياري” أن كلمة “فارسير” تطلق على الممثلين الأعلى أجرًا وينطبق هذا اللقب على سمير غانم وإسماعيل ياسين ومحمد عوض وفؤاد المهندس، لافتًا إلى أن “غانم” كان يشتري الإكسسوار الخاص بدوره، ويصمم ملابس مخصصة، وكان يفاجئ الجميع بالبدل التي يرتديها، وكان يحرص على توظيف الإكسسوار لأداء المشاهد الكوميدية”.



كان يعرض مرتين في اليوم وتابع الإبياري: “مفيش فنان عرض خارج مصر مثل سمير غانم، عشان عرض في الخليج وأمريكا وأوروبا وفرنسا وحقق نجاحًا كبيرًا، فمثلًا في تونس عملنا 21 حفلة وراء بعضهم، كان نجاح كبير جدًا،

وفي لبنان عرضنا 3 أشهر مستمرة، وكان يعرض مرتين في اليوم، كانت نجاحات مش طبيعية، وعرض في سوريا كمان 30 حفلة”84929522