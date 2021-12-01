شاهد .. ارقام خيالية لن تصدق كم تبلغ ثروة المشهور بلقب ؛؛ اللمبي ؛؛النجم محمد سعد|مبلغ ضخم للغاية والمفاجأة في عمره الحقيقي!

انت الان تتابع خبر ارقام خيالية لن تصدق كم تبلغ ثروة المشهور بلقب ؛؛ اللمبي ؛؛النجم محمد سعد|مبلغ ضخم للغاية والمفاجأة في عمره الحقيقي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/01 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

الفضول هو المحرك الأول للبحث من قبل الجمهور، وأكثر الأشياء التي يزيد حولها فضول الجمهور هي الحياة الشخصية للفنانين والفنانات، وكلما زاد الغموض في حياة نجم من نجوم الفن زاد الفضول تجاهه.

28230888



ومن أبرز الفنانين الغامضين والذين يخفون حياتهم الشخصية عن الجمهور هو الفنان محمد سعد، أو كما هو مشهور بـ اللمبي،

وذلك بعد أن قدم عدد من الأدوار بهذا الاسم بلغ عددهم

في 5 أعمال فنية وهي: الناظر، واللمبي، واللي بالي بالك، واللمبي 8 جيجا، ومسلسل فيفا أطاطا.



وفي الأيام الأخيرة انتشرت شائعة تزعم وفاة الفنان محمد سعد بعد إصابته بفيروس كورونا، وتداولها عدد كبير من رواد



مواقع التواصل الاجتماعي، ليطل علينا الفنان بعدها وينفي الخبر ويؤكد أنه بصحة جيدة.



وهذا ما جعل اللمبي يتصدر التريند، ويبحث الجمهور عن علومات بشأنه، ومن ضمن ما بحث عنه الجمهور هو قيمة ثروة

الفنان محمد سعد، اللمبي، وذلك اعتمادًا على عدد الأفلام التي قدمها خلال مشواره الفني.



وتكشف الأرقام أن محمد سعد لديه ثروة كبيرة جداً، وذلك من خلال تقديمه بطولة 15 فيلم حتى الآن، فهو يأخذ في الفيلم الواحد 9 مليون جنيه.



فتكون حصيلة جميع أفلامه الذي أدى فيها البطولة 135 مليون جنيه، هذا وبالإضافة إلى الأموال التي حصل عليها من أدواره

الثانوية في عدد من الأفلام مثل الناظر والكنز، ومسلسلاته مثل فيفا أطاطا وشمس الأنصاري.



اسمه بالكامل محمد سعد عبد الحميد إبراهيم، ولد في محافظة الجيزة في 14 ديسمبر 1968، وهو يبلغ من العمر 52 سنة،

وتزوج من خارج الوسط الفني، منذ أكثر من 20 سنة، ولديه ثلاث أولاد هم: نور الدين، وكريم، ويس.28230888