شاهد .. هاندا أرتشيل تُمارس الرذيلة مع نجم شهير .. والمفاجأة الكبرى في موقف حبيبها كرم بورسين؟

انت الان تتابع خبر هاندا أرتشيل تُمارس الرذيلة مع نجم شهير .. والمفاجأة الكبرى في موقف حبيبها كرم بورسين؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة للنجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ وهي تقبّل النجم التركي ​بوراك دينيز​ بطريقة حميمة، وقد ظهرا في الصورة وكأنهما يمارسان الجنس، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين المتابعين.

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خصوصا وأنها على علاقة عاطفية بالنجم التركي ​كرم بورسين​وفي التفاصيل ان الصورة من مسلسلهما القديم "الحب لا يفهم الكلام"، وقد جمعهما حينها مشهد حميم.

وكانت نشرت هاندا أرتشيل صورة لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بملابس فاضحة.

وبدت هاندا وكأنها في تدريب رقص أو تمارين رياضية، وكانت ترتدي ملابس خاصة عبارة عن هوت شورت ضيق مع كروب توب ضيقة أيضاً، وتجلس على الأرض.

نشرت النجمة التركية هاندا أرتشيل صورة بدت وكأنها في تدريب رقص أو تمارين رياضية، وكانت ترتدي ملابس خاصة عبارة عن هوت شورت ضيق مع كروب توب ضيقة أيضاً، وتجلس على الأرض.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع إطلالتها الطبيعية هذه، وعبروا عن إعجابهم بجمالها.

وكانت قد إنتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لهاندا أرتشيل مع فتاة غير معروفة.

أما الصادم في الأمر، هو الشبه الكبير بين هذه الفتاة وهاندا، من حيث شكل العيون ولونها، كما شكل الخدود، الإبتسامة، ربما الفارق الوحيد هو في الوزن، فالفتاة بدا وجهها نحيفاً مقارنة بوجه هاندا.

بعض المتابعين إعتبروا أن هذه الصورة معدلة عبر فوتوشوب وليست حقيقية، وأن لا وجود لهذه الفتاة أصلاً، والبعض الآخر تساءل حول إمكانية أن تكون قريبتها أو أختها تبعاً للشبه الكبير بينهما، ولمدى العلاقة الوطيدة التي أظهرتها الصورة.93657636