شاهد .. هذه الطفلة أصبحت اليوم النجمة «الأولى» في سماء الفن العربي بجمالها الذي لا يصدق .. من تتوقع أن تكون ؟

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة أصبحت اليوم النجمة «الأولى» في سماء الفن العربي بجمالها الذي لا يصدق .. من تتوقع أن تكون ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - على امتداد الأيام الماضية تداولت مواقع اخبارية عربية ودولية إضافة إلى النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة ترجع إلى زمن الطفولة لفنانة الشهيرة.

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حيث ظهرت الفنانة في الصورة وهي طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وتفاعل معها المتابعون بشكلٍ لافت.

حيث أثنى الجمهور على جمالها.أنها النجمة اللبنانية “هيفاء وهبي” التي أستطاعت أن تجمع عدد كبير من الإعجابات والتعليقات خلال ساعات من نشر تلك الصورة النادرة التي تعود الى زمن الطفولة.

كما تناقلها الكثير من محبيها. وبعض الحسابات النشطة التي تختص بأخبار المشاهير والفنانين علي مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤخرا برزت شهرة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مستوى العالم لتصل الى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى في الوقت الحالي.

الذي يتنافس فيها المرشحان دونالد ترامب وجو بايدن.

حيث استغل أحد الأشخاص الناخبين محبته للفنانة هيفاء وهبي ودوّن اسمها في ورقته الانتخابية.

وحرص المواطن الأمريكي الذي قيل إنه من ولاية ميشيغن الأمريكية على التقاط صورة ورقته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي كتب فيها اسم الفنانة اللبنانية باللغة الإنجليزية، أثناء اقترابه بشكل رسمي.

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