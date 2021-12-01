شاهد .. صور مؤلمة وصادمة : اتتذكرون نجم المسلسل الكوميدي ؛؛ جميل وهناء ؛؛.. ستصاب بالصدمة والحزن عندما ترى كيف أصبح الممثل؛؛ أيمن زيدان ؛؛في أحدث ظهور له !!اتفرج

انت الان تتابع خبر صور مؤلمة وصادمة : اتتذكرون نجم المسلسل الكوميدي ؛؛ جميل وهناء ؛؛.. ستصاب بالصدمة والحزن عندما ترى كيف أصبح الممثل؛؛ أيمن زيدان ؛؛في أحدث ظهور له !!اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/01 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت وسائل إعلام فنية صورة صادمة للمثل السوري القدير أيمن زيدان وتظهر الصورة الممثل القدير وقد ظهرت عليه علامات الشيخوخة والوهن ،

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في مشهد محزن لجمهوره العربي والذي أحب دوره الكوميدي من خلال مسلسل يوميات ” جميل وهناء ” .



ويأتي هذا التغير سببا للحزن الشديد ودخوله في مرحلة اكتئاب طويلة عقب وفاة اقرب ابنائه له ” نوار ” في عمر الـ 19 بمرض سرطان غشاء الرئة.

وكان المرض من النوع الشديد السريع صعب المعالجة ، بحسب تصريحات الفنان في لقاءات سابقة .

وفي يونيو الماضي ، انتشرت شائعة وفاة الممثل القدير ايمن زيدان ، في مواقع التواصل الإجتماعي .



ورد الفنان السوري أيمن زيدان على الشائعات بنشر تعليق على صفحته في موقع فيسبوك قائلا : “والله العظيم أنا بخير.. تبّا لإشاعات الموت السخيفة والتي لا أفهم سبب ترويجها”.



وقدم الفنان أيمن زيدان العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات الكوميدية التي لقيت استحسان الجمهور السوري والعربي على حد سواء.

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