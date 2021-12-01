شاهد .. إطلالة صادمة تخطت المسموح....لميتا فرنجية تنزع ثوب الخجل وتستعرض صدرها المكشوف بطريقة أخجلت الجميع !

انت الان تتابع خبر إطلالة صادمة تخطت المسموح....لميتا فرنجية تنزع ثوب الخجل وتستعرض صدرها المكشوف بطريقة أخجلت الجميع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية جمهورها، بعد أن نشرت فيديو وصفه البعض بـ " الفاضح" وهي ترتدي لباساً أبرز مفاتنها خلال تواجدها باحدى الصالات الرياضية.

وظهرت فرنجية، بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "انستغرام" وهي ترتدي لباس رياضي كشف عن اجزاء من صدرها، برزت خلاله انوثتها بشكل صادم. 49383879

وعلّقت النجمة على الفيديو قائلة :"العمل ليس فقط جيدا لجسدك ولكن ايضا صحتك النفسية والصحة".وابدى نشطاء إستغرابهم من إطلالة فرنجية الصادمة، متسائلين بذات الوقت لماذا لم تعلن عن موقفها من الأحداث التي تشهدها لبنان؟.

ويذكر أن اخر أعمال فرنجية السينمائية، فيلم "بنت من دار السلام"، الذي ححق جماهيرية واسعة ولعبه فيه دور البطولة.

وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005 كما مثلت في مسلسل عصر الحريم وشاركت رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة".49383879