شاهد .. السعودية تجبر الممثلة الكويتية (هيا الشعيبي) على البكاء وذرف الدموع والسبب صادم وغير متوقع ( فيديو )

انت الان تتابع خبر السعودية تجبر الممثلة الكويتية (هيا الشعيبي) على البكاء وذرف الدموع والسبب صادم وغير متوقع ( فيديو ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الممثلة الكويتية، هيا الشعيبي، مقطع فيديو تتحدث فيه عن رغبتها في زيارة “البوليفارد” ضمن موسم الرياض، معبرة في الوقت نفسه عن حبها للجمهور السعودي وأنها تعرضت للظلم.

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وقالت “الشعيبي” في مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي: “أموت على ربعي في السعودية انتوا حبايب قلبي.. ياما أسعدت ناس على فراش المرض والموت”.

وأضافت: “فيه ناس دعوني إني أزور البوليفارد.. أحب الكل.. أموت على الجمهور السعودي.. أحبكم يا جمهوري الغالي في المملكة.. متعطشة لكم

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