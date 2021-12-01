شاهد .. احدث اطلالة جذابة لزوجة الفنان الشهير؛؛ هاني رمزي؛؛ تسحر الأنظار بحسنها الفتان وابنائه ؛؛لن تصدق جمالهم؛؛.. والمفاجأة في عمره الحقيقي!! ( اتفرج الصور )

انت الان تتابع خبر احدث اطلالة جذابة لزوجة الفنان الشهير؛؛ هاني رمزي؛؛ تسحر الأنظار بحسنها الفتان وابنائه ؛؛لن تصدق جمالهم؛؛.. والمفاجأة في عمره الحقيقي!! ( اتفرج الصور ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/01 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

فنان كوميدي كبير سطع نجمه سريعا بأدائه المتميز و حضوره القوي ، يملك جمهور كبير في جميع ارجاء السينما المصرية والوسط الفني لما قدمه من أعمال فنية ناجحة خلال السنوات الماضية.

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ولد هاني رمزي في مدينة بني مزار بمحافظة المنيا جنوب مصر في العام 1964 وبالتالي عمره الحقيقي الآن 56 عام ، وولد لأب من أشهر المحامين في محافظته، وهو المحامي عادل رمزي.

عمل مع الفنان المسرحي محمد صبحي في فرقته وقدم معه مسرحيات (تخاريف) و (وجهة نظر).



إتجه هاني رمزي للسينما في أواخر التسعينيات وقدم عدة أدوار مساعدة في أفلام (صعيدي في الجامعة الأمريكية وناصر 56 و الحب الأول)،

ومنذ عام 2001 بدأ هاني رمزي الحصول على أدوار البطولة في السينما والتليفزيون، من أشهر أفلامه: (جواز بقرار جمهوري، غبي منه فيه، عايز حقي).



كانت انطلاقة هاني رمزي السينمائية في فيلم الحب الأول مع مصطفى قمر ومنى زكي وطارق لطفي وفيلم صعيدي في الجامعة الأميركية،

وقدم فيما قدم دور البطولة لأول مرة في فيلم "صعيدي رايح جاي" وبعدها توالت أفلامه ومنها "ولا في النية أبقى" و"اتفرج يا سلام" و"فرقة بنات وبس" و"ناصر 56" ثم قدم أدوار البطولة في أفلام

جواز بقرار جمهوري" و"غبي منه فيه" و"محامي خلع" و"أبو العربي" و"ظاظا" و"أسد و4 قطط" و"نمس بوند" و"الراجل الغامض بسلامته" و"سامي أكسيد الكربون".

زوجة هاني هي السيدة منى مهاب كامل من محافظة أسيوط، ولديها من هاني ولدان هما شادي وجيسي.



والدة الفنان المصري هي السيدة مارجريت توفيق، ونشر رمزي صورة لها عبر صفحته على مواقع التواصل.



أما أشقاء هاني فهما المستشار أمير رمزي وهو قاض ورئيس محكمة استئناف في مصر وأمير وهو محامٍ بارز، وكان نائبا في البرلمان المصري وورث المهنة عن والده وجده،

حيث كان جدهم نقيبا للمحامين في محافظة المنيا وأحد قيادات ثورة 1919 مع الزعيم الراحل سعد زغلول، ولهم شقيقة واحدة تقيم في أميركا وتعمل محامية.

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