شاهد .. الفنانة ناهد يسري؛؛ زارت بيت الله 29 مرة ولم تندم على مشاهدها الجريئة.. تعرف على حكايتها المشوقة والحادث المروع الذي حدث معها! تفاصيل صادمة

انت الان تتابع خبر الفنانة ناهد يسري؛؛ زارت بيت الله 29 مرة ولم تندم على مشاهدها الجريئة.. تعرف على حكايتها المشوقة والحادث المروع الذي حدث معها! تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/01 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي)

حصلت على شهرة واسعة بسبب فيلم سيدة الأقمار السوداء فهى تنتمي لعائلة فنية، فشقيقتها الفنانة سامية شكري، التي نشرت مجموعة من الروايات في حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية،

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ومن أفلامها: “الخائنة، العبيط، صغيرة على الحب، غراميات مجنون ولدت ناهد في عام 1949وبدأت مشوارها الفني عام 1968 مع شقيقتها الكبرى ​سامية شكري​، وقامت بالمشاركة في عدد من المسلسلات كان أشهرها مسلسل “الكنز”.

قدمت ناهد يسري العديد من الافلام نسمي من بداياتها الافلام التالية : “اختفاء زوجة، ساعات الفزع، نصيب مكتوب، أبناء للبيع، أشياء لا تشترى، الخدعة، قطط شارع الحمرا، الأضواء، و مقلب من المكسيك”، وفي عام 1967 قدمت “شاطئ المرح”، في عام 1968 قدمت “المساجين الثلاثة” و”عدوية”.



انتقلت ناهد يسري إلى بيروت في عام 1970، مع بداية نهضة ​السينما اللبنانية​ وهجرة الفنانين المصريين إلى لبنان، وتألقت في السينما اللبنانية في أدوار اﻹغراء. في عام 1971 قدمت “مقلب حب” و”الحب سنة” و”امرأة من نار” و”سيدة الأقمار السوداء”.



في عام 1973 قدمت عملين أيضا “عندما يغني الحب” و”ملكة الحب”، في الثمانينيات قدمت فيلمين “حكاوي” و”لو بعد حين”، وعلى الرغم من إهتمامها بالسينما إلا أنها قدمت أعمالًا أخرى عرضت على الشاشة الصغيرة،

ومنها مسلسلات “غاب نصف القمر” و “روز اليوسف” و “اليتيم”، وفي عام 2010 تم تكريمها في الكويت، من قبل رئيسة احدى المنتديات الليبرالية “نجلاء النقي”.

حادث سير جعلها تعتزل

في عام 1974 تعرضت ناهد يسري لحادث مروع، أدى إلى رحيل صديق مرافق لها وإلى تشوه بسيط في وجهها، بعد ذلك اتخذت ناهد قرار الإعتزال متأثرة بما حصل في الحادث، الذي أحزنها كثيرا وبقي مدفونا معها لفترة طويلة.



غابت ناهد يسري بعد الحادث عن الساحة الفنية لأكثر من عشر سنوات، لتعود في منتصف الثمانينيات بأفلام من إنتاجها، وتحديداً بالفيلم التلفزيوني “الشيطان يسكن بيتنا”.



اعتزالها مرة أخرى

اعتزلت ناهد يسري التمثيل مرة أخرى في عام 1990، مع شائعات أفادت أنها قررت ارتداء ​الحجاب​ وقيل إنها تبرأت من تاريخها الفني، خصوصاً في الفترة التي انتشرت فيها ظاهرة حجاب الفنانات، وقيل إنها صرحت في لقاء صحافي معها أنها لم تؤمن بفرض الحجاب إلا بعد قراءتها لسورة “النور”،

وقالت إن زوجها لم يجبرها على ارتداء الحجاب أو الابتعاد عن الوسط الفني، ولكنها اختارت ذلك بإرادتها، وقررت ناهد يسري تكريس حياتها لزوجها و لبيتها.

كما كشفت أنها أدت فريضة الحج 7 مرات، والعمرة 29 مرة، بهدف نيل غفران من الله. وكان آخر أعمالها الفنية فيلم “اختفاء زوجة” من تأليف وإخراج ياسين إسماعيل ياسين، وهو مُقتبس عن الفيلم الأميركي الشهير Vanishing Act عام 1986.



ناهد يسري ممثلة جريئة قدمت ناهد يسري العديد من الأفلام المصرية – اللبنانية المشتركة، التي اعتمدت على المشاهد الجريئة والإغراء الصارخ، وعرفت وقتها بأدوار الاغراء والشخصيات الملفتة فمثلاً فيلم “سيدة الأقمار السوداء” الشهير لم يعرض في دور العرض السينمائي في مصر بسبب اعتراض الرقابة المصرية عليه،

بسبب إحتوائه مشاهد جنـسية صارخة لاتتناسب مع طبيعة المجتمع.

وبعد ان منعته الرقابة، تم تهريب الفيلم في شرائط فيديو كاسيت، وتم اطلاقه في السينما اللبنانية في مايو عام 1972،

لكن بشرط حصر مشاهدته على الكبار فقط، ما زاد من رواجه التجاري حتى ان المراهقين راحوا يتسللون إلى دور العرض لمتابعته، على الرغم من ان مشاهدته كانت ممنوعة عليهم.

وفي حوار لها كشفت يسري، عن زوجها قائلة: “عندما عرض عليّ الزواج قلت له أنا ممثلة مش بنت “الشعراوي”، وبمثل بمايوه وعريان وفيه قبلات ودي مهنتي واخترتها وأحبها وهو لم يقل شيئا”.



وعن وقوعها بغرام زوجها قالت: “كنت كالفرس الذي يجرى عالرابع، وكان الجميع يحبني إلا أنني لم أكن أحب أحدا، وشعرت أنني أحب هذا الرجل فعلا عندما تقدم لي بطلب الزواج رسميًا، ولم أعد زوجي بالاعتزال وهو لم يفرض علىّ ذلك”.



كان آخر أعمال ناهد يسري الفنية فيلم “اختفاء زوجة” من تأليف وإخراج ياسين إسماعيل ياسين، وهو مُقتبس من الفيلم الأمريكي Vanishing Act 1986 ، بطولة آليوت جولد وماركوت كيدر.86622985