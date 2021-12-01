شاهد .. لن تصدقوا؛؛ هذه الطفلة الشقية هربت من والدها وهي في سن المراهقة؛؛ وأصبحت أسطورة الرقص الشرقي.. وأرضعت عمرو أديب وتزوجت اكثر من 13 رجلاً!

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا؛؛ هذه الطفلة الشقية هربت من والدها وهي في سن المراهقة؛؛ وأصبحت أسطورة الرقص الشرقي.. وأرضعت عمرو أديب وتزوجت اكثر من 13 رجلاً! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/12/01 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

لطالما حظي الفنانون والمشاهير بمتابعة كبرى من الجمهور، تجاوزت أعمالهم الفنية لتفاصيل حياتهم الشخصية.

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وتداول ناشطون صورة لراقصة مصرية شهيرة من مرحلة الطفولة، وحققت الصورة تفاعلاً كبيراً في السوشيال ميديا.

وتظهر في الصورة التي تعرضت لتلف جزئي بفعل الزمن مرتدية شريط شعر، وقال عنها كثيرون: هذه الراقصة في مرحلتها البريئة قبل الدخول في مجال الرقص.



إنها الفنانة المصرية نجوى فؤاد، التي هربت من أسرتها في سن الطفولة لرفضها الزواج من مسن، لتنفتح أمامها أبواب الشهرة والمجد.



ولكن قبل أن تصل نجوى فؤاد لمرحلة الشهرة خاضت تجارب حياتيه وإنسانية صقلت شخصيتها وجعلت منها إنسانه جريئة وخبيرة بالحياة.

وفي هذا المقال سيذكر موقع “مدى بوست” أهم المعلومات وأبرز المحطات التي مرّت بها الفنانة المصرية نجوى فؤاد خلال حياتها.

نجوى فؤاد هي راقصة مصرية اسمها الحقيقي “عواطف محمد”، ولدت في 6 يناير 1939 بالإسكندرية، لأب مصري يعمل مهندسًا كهربائيًا وأم فلسطينية.



وبعد وفـ.اة والدتها الفلسطينية، تزوّج والدها للمرّة الثانية من سيدة تعمل بالخياطة، وهي التي تولت تربية نجوى حيث كانت تعاملها كابنتها.

بنت الـ 12 تهرب من بيت والدها

هربت الراقصة المصرية نجوى فؤاد من بيت والدها وهي بسن الـ 12،

وذلك بصحبة زوجة أبيها الثانية التي كانت تتولى رعايتها بعد وفاة والدتها.

ولجأت الراقصة المصرية، نجوى إلى فكرة الهرب بسبب قرار والدها والذي كان مصممًا عليه ألا وهو أن يزوجها من صديقه البالغ من العمر 43 عامًا.

من مطربة سيئة إلى راقصة بملهى ليلي..

نجوى تعاني بعد أن هربت الراقصة المصرية نجوى فؤاد من بيت أبيها، قررت تغيير اسمها من عواطف إلى نجوى، وحاولت حينها البحث عن عمل فوجدت إعلان لمكتب فنانين يبحث عن “تلفونيست”.

وقابلت نجوى صاحب المكتب وحاولت اقناعه بأنها تجيد الغناء لكنه نصحها بالإتجاه للرقص لأن صوتها سـ.يئ للغاية، فبدأت بعدها بالرقص في ملهى ليلي وبالأفراح والصالات.



بين التمثيل والرقص والغناء.. نجوى تلجأ إلى الفن وفي عام 1975 بعد معاناتها في الملاهي الليلية والأفراح، اتجهت نجوى فؤاد إلى الفن، حيث شاركت في أول عمل سينمائي لها بفيلم “إغراء”، لتتوالى بعدها أعمالها الفنية وتجمع بين التمثيل والرقص.

وشاركت نجوى في 273 عمل فني من ضمنها أفلام ومسرحيات ومسلسلات، كما شاركت فى إنتاج 4 أفلام ومسلسل سيت كوم، وقامت بالغناء في فيلم “بكرة أحلى من النهاردة” إنتاج عام 1986.



أعمال نجوى فؤاد الفنية شاركت نجوى فؤاد خلال مسيرتها الفنية في العديد من الأعمال منها فيم “احترس من الحب” و”نبتدي منين الحكاية” و”المشاغبون” و”احترسي من الرجال يا ماما” و”شاطئ المرح”.



كما ظهرت في “فرسان آخر زمن” و”كشف المستور” و”أحلام هند الخشاب” و”عقدة ماما”، وكان لها دورًا في مسلسل “​زيزينيا​”.

ولعبت نجوى أدوارًا مميزة في عدد كبير من الأعمال منها مسرحية “زمبليطة في المحطة” و”ملك الشحاتين” و”هو فيه رجالة”، ومسلسل “​لأعلى سعر​”​، و”أرض النفاق”​، وفيلم “حلاوة روح”.

عزف لها على الطبلة.. علاقة نجوى فؤاد بعبد الحليم حافظ وكانت الفنانة نجوى فؤاد تربطها علاقة جيدة بزملائها بالوسط الفني، ولكن علاقتها بالمطرب الراحل عبد الحليم حافظ كانت قوية عن غيرها.



وحكت نجوى في لقاء لها عن عبد الحليم، حيث وصفته بالأخ والصديق الذي لا ينسى بقولها: “حليم شخص هادئ وإنسان صادق ويحترم أي شخص يهتم بعمله كان دايمًا يقوللي يا (مانغو) لأنه مؤمن بيا”.

ويذكر أنه من شدة قوة علاقتهما فقد التقطت صورة تجمع بين عبد الحليم حافظ ونجوى فؤاد، حيث ظهر فيها وهو يعزف لها على الطبلة لترقص، في أحد الكازينوهات ليشجعها على مواصلة نجاحها.



العندليب لم يتزوج السندريلا

نفت نجوى فؤاد شائعة زواج عبد الحليم حافظ بالفنانة سعاد حسني، وأرجعت السبب إلى عدم قدرة المطرب الراحل على أداء واجباته الزوجية على الرغم من حبه الشديد لسعاد حسني.

وقالت في حوار سابق لها بجريدة "الوفد": "لم يحدث أن تزوج عبدالحليم حافظ من سعاد حسني، كان عبدالحليم صديقي جدًا وكنت مخزن أسراره وذات مرة اعترف لي بحبه الشديد للسندريلا".

وأضافت: "أكد لي عبدالحليم وقتها إنه لا يستطيع الزواج منها لأنه يعيش بربع كبد ولا يقدر علي القيام بدوره كرجل، وللعلم كانت سعاد حسني تعشقه جدًا لكن كانت تفسر كلامه علي أنه رغبة في الهروب من الارتباط الرسمي".



أزواج نجوى فؤاد عرفت الفنانة المصرية نجوى فؤاد بزيجاتها المتعددة، حيث كشفت في إحدى لقاءاتها أن عدد أزواجها والذي وصل إلى 15 زوج.

وتزوّجت نجوى من الموسيقار الشهير أحمد فؤاد حسن ولكن لم يستمر زواجهما حيث أعلنت انفـ.صلهما، لتتزوّج من الفنان أحمد رمزى لمدة 17 يومًا فقط.



ويقال أن فؤاد أرضعت عمرو أديب عندما كان لا يزال طفلاً.

وتزوّجت نجوى من مدرب الرقص كمال نعيم، ومن وكيل سيارات شيفروليه في مصر الشهير بمنصور شيفروليه ثم انفصلت عنه، وتزوّجت أيضًا من رجل الأعمال فايز طراد ثم تزوّجت من سامي المهندس.

وتزوّجت نجوى من محمد موسى، ومن اللبناني سامي الزغبي ومن رجل الأعمال الكويتي محمد الملا، ومن المطرب عماد عبد الحليم، وآخر أزواجها كان اللواء محمد السباعي.



تزوّجت رمزى17 يوم وآخر رقصت في فرحه.. نجوى وأزواجها تزوّج الفنان المصري أحمد رمزي من الفنانة المصرية نجوى فؤاد لمدة قصيرة وصلت لـ 17 يومًا فقط ويرجع ذلك لخوفه عليها من الفضيحة.

وحكى رمزي أنه كان قد ذهب لزيارة نجوى فؤاد في منزلها فوجدها على خـ.لاف مع أحمد فؤاد حسن، وبعدها فوجئ باتصال من صحفي يبلغه بأنه سيعلن بأن رمزي كان في منزلها وستكون فضيحة.



ورغم أن رمزي كان متزوّجًا من أجنبية في هذا الوقت إلا أنه خاف على نجوى من الفضـ.يحة فقرر أن يتزوّجها ولو لأيام خفاظًا على سمعتها وبالفعل أعلن الزواج وانفـ.صلا بعد 17 يوم.



وحكت الفنانة نجوى فؤاد عن زوجها الرابع اللبناني سامي الزغبي، فرغم حبها الشديد له إلا أنه خـ.انها أكثر من مرة حتى وصل إلى الزواج عليها بإحدى صديقاتها.

نجوى فؤاد ترقص أمام الأمريكان.. أحدهم طلبها للزواج رقصت الفنانة نجوى فؤاد بعد حـ.رب أكتوبر في عام 1973 أمام وزير الخارجية الأميركي في ذلك الوقت، هنري كسينجر، في حفل أقامه الرئيس ​محمد أنور السادات​.



وذكرت نجوى فؤاد في لقاء لها أن هنري كسينجر قد أعجب بها، حتى أنه طلب منها الزواج بقولها: “في يوم من الأيام كنت ذاهبة إلى الفندق ووجدته فارغًا وقررت العودة لمنزلي”.



وتابعت نجوى: “إدارة الفندق أبلغتني بأنه لا يجوز ذهابي لأن وزير الخارجية الأمريكي هنري كاسنجر آتٍ، وطلب أن أجلس معه في عشاء، وأبلغني أنه يريد طلب الزواج بي، إلا أنني أخبرته بأنني متزوجة”.



كما رقصت نجوى أمام الرئيس الأمريكى جيمى كارتر، حيث انتشرت صورة تظهر فيها وهي ترقص فى أحد فندق “المريديان” أمام جيمي كارتر وبجواره ابنته وزوجته روزالين كارتر فى بداية الثمانينات.

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